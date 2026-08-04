Stödassistent
Munkedals Kommun / Vårdarjobb / Munkedal Visa alla vårdarjobb i Munkedal
2026-08-04
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eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Vill du ha en omväxlande och meningsfull roll där just din insats gör skillnad? Vi söker just nu flera drivna och positiva stödassistenter.
Är du redo att göra skillnad och bidra till ett bättre liv för våra boende i Munkedals kommun? Som stödassistent till våra gruppbostäder i Munkedal och Dingle får du chansen att arbeta i en stimulerande och omväxlande miljö där ditt engagemang och din personlighet verkligen räknas. Vi värdesätter samarbete och att tillsammans skapa en meningsfull vardag och ett varmt, inkluderande hem för våra boende. Vi söker en stödassistent med placering Munkedal, samt för placering i Dingle. Vi ser fram emot att ha dig med på vår resa, kom och bli en del av vårt fantastiska team i Munkedals kommun – där stora möjligheter väntar på dig.
Beskrivning av arbetet
Som stödassistent i våra gruppbostäder i Munkedals kommun får du en unik möjlighet att göra skillnad i människors liv varje dag. I denna roll kommer du att arbeta nära personer med särskilda behov och hjälpa dem att nå sina individuella mål och önskningar. Ditt arbete kommer att omfatta planering och genomförande av dagliga aktiviteter för att främja självständighet och livskvalitet. Du ger stöd och vägledning i både vardagliga sysslor och social interaktion, och skapar en trygg och strukturerad miljö där varje individ kan trivas och utvecklas. I arbetet ingår även uppföljning av varje individs utveckling och välmående för att anpassa stödinsatserna efter deras behov. Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad stödassistent eller undersköterska, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
har en god förmåga att uttrycka dig i svenska, både tal och skrift, för att kunna utföra en trygg omvårdnad med hög kvalité och kunna tillgodose våra brukares behov utifrån både genomförandeplan och uppkomna situationer.
har B-körkort.
är utbildad stödassistent med inriktning funktionshinder (meriterande).
har erfarenhet av arbete inom LSS eller vård och omsorg (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi söker dig som har en passion för att göra skillnad i människors liv! Vi värdesätter att du är flexibel och kan hantera situationer som uppkommer med eftertänksamhet och empati. Att arbeta som stödassistent hos oss innebär att du är självgående och beredd att möta olika utmaningar med ett positivt mindset. För oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och förstår vikten av, och har förmåga, att bygga trygga och meningsfulla relationer med de du stödjer. Du har en god pedagogisk förståelse och anpassar ditt sätt att förmedla utifrån människors olika förutsättningar.
Vi erbjuder dig
en stimulerande arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas professionellt.
förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
språktester kommer att användas för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning, vilket genomförs via vår leverantör Fortcheck.
tjänsterna innebär schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. På en av enheterna i Munkedal ingår även sovande jour
provanställning kan eventuellt komma att tillämpas för tjänsten.
vi rekryterar för flera tjänster där sysselsättningsgraden varierar från 75%-100%.
rekryterande chef har semester och är åter tillgänglig för att besvara frågor om tjänsten från måndag vecka 35.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
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455 80 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen, Avdelning Stöd, LSS Gruppboende Kontakt
Kommunal Kommunal 0524-18278 Jobbnummer
10021182