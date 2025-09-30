Stödassistent 100% till Boendestöd
2025-09-30
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
Tjänsten innebär arbete med boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helgtjänstgöring. Ensamarbete förekommer. Samverkan med andra verksamheter sker kontinuerligt. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Stödja och handleda brukaren i sin dagliga livsföring utifrån beviljad insats. Du arbetar utifrån individperspektiv och brukarens genomförandeplan. Du ska förstå innebörden av SoL och LSS samt acceptera och följa lagstiftningen.
Det dagliga arbetet läggs in i planeringsverktyget Plan och utförs av boendestödjare i Act via mobiltelefon. Administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och planering är datoriserade och en viktig del av arbetet. Datorvana krävs samt goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Flexibla scheman läggs i Time Care.
I arbetet ingår bland annat kontakt och samverkan med anhöriga, SoL- och LSS-handläggare samt psykiatrin.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen. Målet är att hjälpa personen att utvecklas, få bättre självförtroende och hitta bra strategier för att klara vardagen. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning/psykiatri, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kunskaper och erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning samt psykiatri, neuropsykiatri och beroendelära är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper som samarbetsförmåga samt ansvarstagande. Flexibilitet är ett krav då arbete på Björkgatans stöd- och serviceboende samt den dagliga verksamheten Aktivitetshuset förekommer. B-körkort krävs.
Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt ge professionellt bemötande. Du ska besitta stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Kunskaper i MI (Motiverande samtal) är meriterande.
Övrigt
Vi erbjuder dig tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2025-10-19 eller enligt överenskommelse.
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Vid anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag 2025-10-13. I denna rekrytering kommer urval och intervjuer ske löpande, inkom därför gärna med din ansökan så snart som möjligt.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Enhetschef Omsorgen om funktionshindrade
Eva Engman eva.engman@alvsbyn.se 0929-171 24 Jobbnummer
9534020