Stiftelsen Linden söker Behandlingspersonal 75-80 %
2025-10-26
Om jobbet
Stiftelsen Linden är en idéburen verksamhet utan vinstintresse. Verksamheten har funnits sedan 1990 och drivs av en aktiv styrelse med lång erfarenhet och kompetens inom området.
Stiftelsen Linden bedriver LSS verksamheter där vi erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna personer med diagnosen autism och utvecklingsstörning. Vårt arbetssätt utgår från ett individfokus där varje boendes individuella behov tillgodoses. Detta skapar vi genom ett förtydligande förhållningssätt och ett empatiskt och lågaffektivt bemötande som ger varje individ möjlighet att utvecklas i sin takt och förmåga. Verksamheten är belägen utanför Vingåker och Katrineholm. Fastigheterna och läget är väl anpassat till personkretsens behov av struktur, förutsägbarhet och miljöterapeutisk verksamhet.
Att arbeta hos oss på Stiftelsen Linden innebär att du har ett stort intresse och en förståelse för andra människors behov. Du ska kunna stå för vår värdegrund om alla människors lika värde och att alla gör så gott dem kan utifrån deras förutsättningar. Vår målsättning och det vi hela tiden strävar efter är att alla våra hyresgäster ska ha ett kvalitativt gott liv där dem kan få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi strävar alltid efter att utvecklas och öka kvalitén i verksamheten
Vi anser att lika inte är detsamma som rättvist utan allt vårt arbete utgår från ett individfokus där den enskildas behov, intresse och förutsättningar sätts i centrum. Förutom individfokus så genomsyras vår verksamhet av ledorden lågaffektivt empatiskt förhållningsätt och tydliggörande pedagogik.
Arbetsuppgifter
Som behandlingspersonal hos oss arbetar du nära våra hyresgäster för att skapa trygghet, delaktighet och utveckling i vardagen. Du behöver ha en vilja att vara en del i att göra skillnad för en annan individ, kunna bidra till att skapa en meningsfull vardag där varje person får möjlighet att utvecklas, och dela vår värdegrund i allt du gör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta utifrån LSS grundläggande principer om självbestämmande, delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.
Skapa förutsättningar för varje individ att hantera sin vardag genom tydliggörande pedagogik och ett strukturerat arbetssätt.
Arbeta med lågaffektivt bemötande och ha fokus på att bygga upp tillitsfulla relationer som grund för trygghet och utveckling.
Arbeta strukturerat och följa rutiner, samt kontinuerligt uppdatera dig om nya eller ändrade rutiner för att säkerställa kvalitet i arbetet.
Stödja, anpassa och motivera hyresgäster i deras dagliga liv och aktiviteter.
Delta i och utföra hushållssysslor tillsammans med hyresgästerna efter dennes behov och förmåga.
Säkerställa att varje individ får den omvårdnad och det stöd som behövs enligt genomförandeplan.
Arbeta målinriktat med individens utvecklingsplan - genom bedömning, uppföljning och utvärdering.
Dokumentera insatser och utveckling i digitala system på ett kvalitetssäkert sätt.
Delta aktivt i APT, handledning och verksamhetsutveckling.
Bidra till ett gott arbetsklimat med positiv energi, empati och professionalism.
Ha inställningen om att alla människor gör så got dem kan och vara nyfiken på varför något kan skapa problem eller inte fungerar som det brukar.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg, samt sovande jour vid behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning till stödpedagog, behandlingsassistent, undersköterska, barnskötare eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning, inklusive förståelse för de utmaningar och svårigheter detta kan innebära i vardagen.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, både i teori och praktisk tillämpning.
Förmåga att arbeta strukturerat, följa rutiner och hålla dig uppdaterad på förändringar.
Förmåga att arbeta självständigt, målinriktat och empatiskt.
God datorvana och erfarenhet av digital dokumentation.
Personlig mognad, tålamod och ett genuint intresse för människor.
Delar vår värdegrund och är nyfiken på att lära dig mer om både dig själv och andra människor.
Vi erbjuder
En stabil och idéburen arbetsgivare med stark värdegrund.
Möjlighet till kompetensutveckling och handledning.
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors liv.
Individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal.
Plats: Utanför Vingåker och Katrineholm
Omfattning: Heltid / deltid
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: rekrytering@stiftelsenlinden.se
och ange Behandlingspersonal
Sista dag att ansöka är 25 november 2026. Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
