Stensättare sökes Stockholm
2026-05-29
Vi söker nu flera erfarna stensättare för arbete i Stockholm. Arbetet består av varierande projekt inom mark- och anläggning för både privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Stensättning av uppfarter, gångar och uteplatser
Läggning av marksten och plattor
Kantsten, murar och finplanering
Förberedande markarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av stensättning eller markarbete
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan arbeta både självständigt och i team
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Heltidsarbete
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Varierande projekt och bra arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt arbete
Kollektivavtal
Arbetsplats:
StockholmSå ansöker du
Skicka CV och gärna referenser till: info@swedstaff.se
eller kontakta 0709179007
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@swedstaff.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedstaff Sverige AB
(org.nr 559569-8118)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9935740