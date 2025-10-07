Stensättare
Lundgrens Markservice AB / Anläggningsarbetarjobb / Båstad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Båstad
2025-10-07
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundgrens Markservice AB i Båstad
Vi söker en självgående stenläggare till Båstad med omnejd!
Är du en noggrann och erfaren stenläggare som vill arbeta i ett starkt team där kvalitet alltid står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi arbetar med projekt i Båstad med omnejd, där natursten är vårt huvudmaterial men även betongsten förekommer. Vackra skifferytor, parkeringar och gångar i smågatsten, poolbyggnationer och skogsröjning är några delar av vårt arbete och vi brinner för att skapa uteplatser och miljöer som håller i generationer.
Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas i yrket. Vi värdesätter engagemang, hantverksskicklighet och stolthet i arbetet.
Vi söker dig som:
Har minst 4 års erfarenhet av stenläggning
Är självgående och noggrann
Har B-körkort
Har öga för detaljer och hög känsla för kvalitet
Meriterande om du även har erfarenhet av maskinkörning.
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter i vackra miljöer
Ett mindre team där alla stöttar varandra
Goda möjligheter att utvecklas i rollen
Låter det här som något för dig?
Hör av dig till oss redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: info@lums.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stensättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundgrens Markservice AB
(org.nr 559208-9782) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9545662