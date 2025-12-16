Statistiker
2025-12-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Sundbyberg
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker statistiker till Enheten för statistik och analys.
Migrationsområdet är i en period av stora skiften inom flera omvärldsfaktorer såsom EU:s migrationspakt, regeringens reformpolitik och det geopolitiska säkerhetsläget. Mot bakgrund av dessa förändringar behöver myndigheten förstärka analysförmågan och forma framtidens statistikproduktion.
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan.
Du kommer att tillhöra Enheten för statistik och analys som är en del av Planeringsavdelningen. Enheten ansvarar för myndighetens samlade statistik och består av 18 kollegor placerade i Norrköping och Sundbyberg. På enheten finns en bred kompetens där medarbetarna bland annat arbetar med statistikförfrågningar, uppföljnings-, prognos- och prediktionsarbete samt utvecklings- och förvaltningsarbete. Enheten samarbetar mycket med andra enheter på den egna avdelningen såväl som med andra avdelningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som statistiker kommer du att utveckla och förvalta myndighetens samlade statistik tillsammans med övriga medarbetare på enheten. Du kommer till största del att ta fram statistik såväl internt inom myndigheten som externt till Regeringskansliet, andra myndigheter, företag, intresseorganisationer och allmänheten. Arbetet kan även komma att innefatta utredningar och statistiska analyser.
Personliga kompetenser
Vi söker en person som har förmågan att ta egna initiativ och att självständigt planera och driva arbetet framåt. Du arbetar lika gärna på egen hand som i grupp och du är hjälpsam, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är prestigelös, strukturerad och har en förmåga att hitta förslag till förbättringar och nya lösningar. Du trivs i en dynamisk och utmanande miljö. Du är ödmjuk och inkluderande, delar gärna med dig av dina kunskaper och är duktig på att kommunicera komplexa samband på ett pedagogiskt sätt med personer som saknar statistisk bakgrund. Vidare behöver du vara nyfiken på myndighetens uppdrag och verksamhet och hur den kopplar an till statistikverksamheten.
Vi vill att du som söker har
- akademisk examen med inriktning statistik, eller annan utbildning som Migrationsverket bedömer som likvärdigt med minst 90 hp statistik
- erfarenhet av statistikproduktion
- goda programmeringskunskaper i SQL och/eller SAS
- god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av statistikutveckling på statlig myndighet/offentlig förvaltning
- erfarenhet av att kravställa och specificera logik för att ta hand om registreringar i handläggningssystem
- erfarenhet av arbete med stora relationsdatabaser
- erfarenhet och god kännedom om Migrationsverkets uppdrag och verksamhet
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstider: Kontorstid
Placering: Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar via vårt rekryteringssystem senast den 12 januari 2026. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef, kontaktuppgifter nedan.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
