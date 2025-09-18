Stationstekniker
Vill du vara en del av ett företag som fokuserar på hållbarhet, lärande och utveckling - samtidigt som du är med och formar framtidens energihantering? Om svaret är ja vill vi gärna träffa dig! Just nu söker vi en senior tekniker med stationskompetens.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos vår kund.
Arbetsuppgifter
I den här rollen samarbetar du tätt med projektledare, konstruktörer och tekniker. Fokus ligger på planering, verifiering och dokumentation snarare än praktiskt arbete ute i drift. Du får en central roll i teamet och bidrar till att lösningarna uppfyller högt ställda kvalitetskrav innan leverans till kund.
Arbetsuppgifterna omfattar granskning av tekniska specifikationer och dialog med både säljare och kunder för att besvara frågor. Du ansvarar för att ta fram elscheman samt materiallistor, alltid med strävan efter effektiva och ekonomiska alternativ. Ritningar och underlag produceras med hög precision och levereras inom utsatt tid. Du medverkar också vid funktionskontroller av utrustningen och säkerställer att kunden får komplett och tydlig dokumentation när projektet avslutas.
Ta fram elscheman och materiallistor
Säkerställa kvalitet och leverans av dokumentation
Ge tekniskt stöd under tester
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet som tekniker eller ställverkstekniker (brytarsystem och reläskydd)
God förståelse för elkonstruktion och praktisk tillämpning
Erfarenhet av datacenterprojekt och byggbranschens regelverk är meriterande.
Du har en avslutad gymnasieutbildning inom elprogram alternativt KY- eller högskoleutbildning med inriktning el/elkraft eller motsvarande. Det är ett krav på att du har tidigare erfarenhet av underhållsarbete i högspänningsställverk.
Du har relevant arbetslivserfarenhet och teknisk kompetens inom lokal-, och eller regionnätsstationer och ställverk, omkopplingar i ställverk samt installationer i dessa miljöer. Vidare kan du läsa och justera teknisk dokumentation och ritningar och har erfarenhet av provning i fält. Du har även god kunskap och erfarenhet inom felsökningsarbeten.
Som person har du förmåga att kommunicera rakt och tydligt, med en väl utvecklad social förmåga. Noggrannhet och god struktur är viktiga egenskaper för att lyckas i arbetet. Du har också en mycket god förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt är initiativtagande, beslutsam och lösningsinriktad. För att uppfylla kravprofilen för tjänsten är det också ett krav att du sätter din egen och andras säkerhet främst.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Sundsvall Lön: Enligt överenskommelse Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
