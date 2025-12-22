Stationskonstruktör till Vinnergi Region syd
2025-12-22
Vill du arbeta med tekniskt komplex konstruktion av stationer i projekt inom elkraft? Vinnergi söker nu en konstruktör med fokus på stationer till vårt affärsområde Power i region syd. Hos oss blir du en del av ett kompetensstarkt team av seniora elkraftskonsulter som tillsammans driver utvecklingen av framtidens elnät. Vill du veta mer om Vinnergi? Läs mer på vår karriärsida.
Vinnergi växer och söker nu efter engagerade medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt hos oss. Vi arbetar idag i stora delar av landet med kunder och uppdrag inom energi och elkraft. Hos oss ger vi dig möjligheten att arbeta i tekniskt innovativa, nya och spännande uppdrag, samtidigt som du tillhör vår kultur och utvecklingsorienterade miljö. Genom ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät har vi möjlighet att bidra med vår kompetens inom regionnät och stamnät, och söker därmed nya medarbetare som vill vara med och arbeta med de största infrastrukturprojekten i Sverige. Läs mer om oss och vad vi gör här: Power - Vinnergi
Din roll som Stationskonstruktör
I rollen som konstruktör hos Vinnergi arbetar du med teknisk konstruktion av stationer, främst kopplat till regionnät men även mot lokalnät och industrinära anläggningar. Du ingår i ett team av erfarna elkraftskonsulter med bred teknisk kompetens, där fokus ligger på kvalitet, tekniskt ansvar och samarbete.
Ditt arbete omfattar bland annat konstruktion av kontrollanläggningar, framtagning av tekniska lösningar och underlag samt arbete genom hela kedjan från förfrågningsunderlag och konstruktion till idrifttagning och färdig anläggning. I uppdragen ingår även arbete med selektivberäkningar, reläskyddsplaner samt provning av reläskydd och anläggningar.
Du medverkar i utredningar och framtagning av förfrågningsunderlag och fungerar som tekniskt stöd i projekt, både internt och gentemot kund. Våra kunder finns bland elnätsägare, industrikunder, entreprenörer samt aktörer inom exempelvis batteri- och solcellsparker.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av konstruktion inom stationer och ställverk, eller närliggande elkraftsområden. Du har en relevant utbildning, exempelvis som elkraftsingenjör, kontrollanläggningsingenjör, automationsingenjör eller motsvarande, alternativt har du byggt upp din kompetens genom lång yrkeserfarenhet.
Du kan också ha en bakgrund som ledande montör eller industrielektriker och tagit steget vidare mot en mer teknisk och konstruktionsnära roll inom elkraft. Oavsett bakgrund är du trygg i din tekniska kompetens och trivs med att ta ansvar i komplexa uppdrag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Konfigureringsprogram och mjukvaror för reläskydd
Selektivberäkningar
Konstruktion av kontrollanläggningar
Praktisk erfarenhet av provning av kontrollanläggning och reläskydd
God CAD- och datorvana
Som person är du självgående, strukturerad och engagerad. Du trivs i konsultrollen, är nyfiken på nya tekniska utmaningar och har lätt för att samarbeta och dela kunskap med andra seniora specialister. Självledarskap och ansvarstagande är en naturlig del av hur du arbetar.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
