Stationära väktare till Securitas Västerås
Securitas AB / Väktarjobb / Västerås
2026-01-16
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning av jobbet
Som stationärväktare är du kundmedveten och deras ansikte utåt. Ofta arbetar du vid en entré och finns där för besökare och välkomnar alla med ett professionellt bemötande, där service och säkerhet står i fokus. Här levererar du trygghet genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Tjänsten passar dig som vill ha en social roll där du kommer i kontakt med många människor.
Vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar. Arbetspassens längd kan skilja sig åt, men vi jobbar vanligtvis 12-tim pass dag eller natt med arbetstiderna 06.00-18.00 eller 18.00-06.00. Dagarna kan vara intensiva med högt tempo, mycket kundkontakt medans nattpassen är lite lugnare. Ofta innehåller det rondering av objektet där man letar efter avvikelser och brister i kundens skalskydd och säkerhet. Det viktigaste under nätterna är att vi är lyhörda och vaksamma när lokalerna är tomma. På varje tjänstgöringspass arbetar man tillsammans väktare och ordningsvakter för att säkerställa säkerheten på objektet på både dag och nattetid.
Lite inspirerande ord från några stationära kollegor hos oss
"Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa och prata med människor och hjälpa dem med diverse saker. Jag tycker det är väldigt utvecklande och jag lär mig nya saker varje dag. De flesta dagar är unika på sitt sätt - vilket är väldigt roligt!" /Julia
Är du inte utbildad väktare, så utbildar vi dig! Grundutbildningen är på 9 arbetsdagar och den genomförs på olika orter i Sverige innan anställningen påbörjas. Som nyanställd börjar du med en introduktionsperiod för att komma in i arbetet, känna dig trygg och hantera våra system.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har erfarenhet från servicebranschen och vill fortsätta leverera högklassig service med ett säkerhetsfokus.
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt på att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att dessa egenskaper är avgörande för hur du kommer att trivas på jobbet, men även för hur väl du lyckas i rollen.
Som person tror vi att du är serviceinriktad och har kunden i fokus. Du är lugn, organiserad och kan hantera arbetstoppar periodvis. Vi ser att du som söker är en självständig person som litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer.
Att vara serviceinriktad är naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig sedda och trygga.
Krav:
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller inom servicebranschen ex. reception, butik.
Har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: daniel.karlen@securitas.se
Tjänsten är Heltid/deltid med tillträde enligt överenskommelse men önskad start 1/4 2026. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 6 februari 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Detta är ett heltidsjobb.
