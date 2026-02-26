Starta Din Karriär I Sommar, Ikea Jönköping
Allt började med ett sommarjobb när Jakob tog på sig våra blå-gula kläder för första gången. Sommarjobbet fortsatte som ett extrajobb utöver studierna och när möjligheten att bli gruppchef kom tog han den. Sen rullade det på. Från gruppchef till avdelningschef, sedan funktionschef och ställföreträdande varuhuschef. Efter det reste han till USA för att bygga upp vårt varuhus i St Louis. Så, vart har Jakob landat nu, 22 år efter sitt första jobb hos oss? Jo, han är där allt började. Där allt började för IKEA alltså. Idag är han varuhuschef i Älmhult.
Nu har du möjligheten att bära våra kläder för första gången. Kanske gör du samma resa som Jakob? Eller hittar en helt egen väg? Oavsett kommer vi att stötta dig.
Att jobba med oss
På IKEA jobbar vi med många saker. Men en sak är densamma - vi jobbar med människor och heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för de många människorna. Det gör vi dagligen i mötet med våra kunder.
I sommar kan du börja din resa på någon av våra avdelningar logistik, sälj eller kundservice. Vi hjälper våra kunder på olika sätt. Vi svarar på frågor, hanterar återköp, fyller på varor, planerar garderober, snyggar till våra säljytor och mycket mycket mer. Oavsett dina arbetsuppgifter så kommer du göra skillnad för våra kunder.
Du behöver inte ha gjort det här förut - vi lär dig.
Kom med din motivation och dina värderingar, så ger vi dig möjlighet att växa. Hos oss blir du en del av en gemenskap med över 290 kollegor - människor med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Bra att veta
Kontrakt: Vi kan erbjuda 8 timmar tillsvidare i veckan med höjning i antal timmar under sommaren till 20-30 timmar per vecka.
Schema: Vi arbetar såväl vardagar, kvällar som helger. Schemat beror på vilken avdelning du jobbar på.
Arbetstider: Som tidigast kan du börja kl 05.00 (bara logistik) och som senast sluta 20.00.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal
När du gör din ansökan kommer du att få mer viktig information om jobbet och våra olika tjänster.
Vad händer nu?
I den här rekryteringen vill vi inte ha några personliga brev. Bifoga bara ditt CV så kommer du att få svara på ett antal frågor när du gör din ansökan. Går du vidare väntar videopresentation, intervju (vecka 12) och referenstagning. Vår kommunikation sker främst via mejl, så håll koll på din inkorg och skräppost.
Varje dag öppnar vi våra dörrar för människor med olika berättelser, drömmar och idéer. Tillsammans skapar just dessa olikheter något extraordinärt - en arbetsplats som känns som hemma för alla. Hos oss blir röster hörda och gemenskap är mer än bara ett ord - alla har ett hem på IKEA!
Har du frågor eller behöver någon särskild anpassning i rekryteringsprocessen? Vänligen kontakta oss: recruitment.specialists.se@ingka.ikea.com
Sista ansökningsdag 5/3 2026. Våra tjänster är populära så vänta inte med din ansökan. Urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare om vi hittar rätt kandidater. Så ansöker du
