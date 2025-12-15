Stämledare, cello
2025-12-15
Jönköpings Sinfonietta, Kulturhuset Spira, Jönköping
Jönköpings Sinfonietta söker en stämledare cello för en varierad repertoar med allt från symfonisk musik till scenproduktioner och kammarmusik. Med oss får du samarbeta med ledande dirigenter och solister i en kreativ miljö på Kulturhuset Spira i Jönköping.
Rollen som stämledare cello
Jönköpings Sinfonietta söker nu en stämledare cello. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med provår.
Din blivande arbetsplats
Jönköping Sinfonietta är en dynamisk ung orkester bestående av 31 musiker och en integrerad del av Kulturhuset Spira, ett levande scenkonsthus. Kulturhuset Spira erbjuder symfonisk musik, opera, musikal, teater, dansproduktioner, barn- och ungdomsproduktioner samt kammarmusik. Vi samarbetar med ledande nordiska och internationella dirigenter, solister, regissörer och koreografer. Sedan 2023 är Johannes Gustavsson chefsdirigent och konstnärlig ledare för Jönköpings Sinfonietta. Vår hemmascen är Kulturhuset Spira vars konsertsal har en fantastisk akustik. Vi turnerar också regelbundet i regionen.
Sista ansökningsdag är den 1/3 2026. Du lämnar din ansökan via länken nedan.
Provspelning kommer att ske över två dagar, 9/4-10/4 2026.
Repertoar:
• Haydn cellokonsert i D-dur sats 1 med valfri kadens
• Dvorák Cellokonsert sats 1
ELLER
Schumann Cellokonsert sats 1
Ensembleprov
Orkesterutdrag
Orkesterutdrag och verk för ensembleprov finns tillgängliga på hemsidan och via länk nedan.
För frågor om provspelningen vänligen maila provspelning@smot.se
För frågor om tjänsten vänligen maila orkesterchef Magnus Lind, magnus.lind@smot.se
URL för orkesterutdrag: excerpts--principal-cello.pdf (https://kulturhusetspira.se/globalassets/pdf/orkesterutdrag/lediga-tjanster-orkesterutdrag/excerpts--principal-cello.pdf)
