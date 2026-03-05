Ställverksingenjör
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-03-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Ställverksingenjör erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som Ställverksingenjör agerar du teknikspecialist i våra anläggningsprojekt. Du tillhör enheten Ställverk och primärapparater som ansvarar för ställverkets tekniska utformning samt ger stöd till förvaltningsenheten. Tillsammans med dina kollegor har ni ett brett tekniskt ansvar som inkluderar ställverkskonstruktion och kravställning samt ansvar för primärapparater. Enheten består av totalt 12 engagerade och kompetenta teknikspecialister, varav nio har rollen som Ställverksingenjör.
Vi är en beställarorganisation och bygger våra stationer på totalentreprenad. I din vardag arbetar du med kravställning och uppföljning i våra anläggningsprojekt. Det innebär bland annat att säkerställa att entreprenören som projekterar och bygger ställverket följer och tillämpar våra tekniska riktlinjer.
Rollen innefattar även att:
• Delta i utredningar med att placera stationer/Ställverk, ta fram underlag såsom stationsschema, layouter, sektioner, ställverksdata , linspannsberäkningar samt text i förstudie
• Ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av stationer och utvärdering av anbud.
• Agera kravställande och granskande gentemot våra leverantörer inom området.
• Granska entreprenörens underlag såsom tex layouter, sektioner, beräkningar mm
• Driva teknikmöten.
Du bidrar i arbetet med att vidareutveckla våra tekniska riktlinjer, det vill säga, våra tekniska krav för ställverksutförande. Du bidrar även i verksamhetsutvecklingen med att standardisera och effektivisera arbetet för ställverksingenjören och entreprenörerna. Vidare stödjer du förvaltningsorganisationen i teknikfrågor.
Rollen innebär en möjlighet för dig att arbeta såväl strategiskt som långsiktigt med utbyggnaden av våra anläggningsprojekt. Vidare ges du goda förutsättningar för personlig utveckling samt möjligheter att skapa många kontaktytor såväl internt i organisationen som externt. Det kan till exempel bli aktuellt för dig att delta i internationella tekniska arbetsgrupper som exempelvis Cigré.
Om dig
Skallkrav:
Rollen innefattar många kontaktytor och för att du skall trivas finner du det naturligt att såväl bygga relationer som samarbeta i syfte att nå våra mål. Du arbetar strukturerat enligt processer och målmedvetet för att göra det som krävs i att nå goda resultat. Du är analytisk och resultatorienterad och kan bryta ner komplexa problem i mindre delar samtidigt som du tar helheten i beaktande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övriga krav
Vi söker dig med civilingenjörsexamen med inriktning elkraft.
Vidare har du:
• Minst tre års erfarenhet av arbete med kravställning och utformning av ställverk på 400kV
• Erfarenhet av arbete i projektform
• Grundläggande kunskaper om primärapparater på lägst 220 kV
• Goda kunskaper i 3D modellering
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper om TR01-01 och relevanta standarder för ställverkskonstruktion
• Kunskaper om stålkonstruktion och dess tillverkningskrav i enlighet med SS-EN 1090
• Kunskaper i GT-data beräkningsprogram
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Kortare resor förekommer främst inom Sverige, cirka 1-2 gånger per månad.
• Sista ansökningsdag 2026-03-24
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kontakta gärna rekryterande chef Camilla Rudin vid frågor om tjänsten på tel.nr. 010 - 010-475 8061 eller frågor gällande rekryteringsprocessen till Ethel Marx, tel: 010- 489 2055 alt. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel.nr. 010-475 87 72. och Erica Midfjäll, tel.nr. 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9778214