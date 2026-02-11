Stalltekniker sommaranställning 2026
2026-02-11
Lövsta lantbruksforskning
Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i mjölkko- eller grisbesättning under semesterperioden maj-september 2026 på SLU Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta där hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering och ca 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen SLU-studenter.
Om jobbet
Jobbet innebär de vanliga sysslorna i en mjölkko- eller grisbesättning som tillsyn i stallar (och på bete i nötstallet), rengöring, registreringar, administration, vägningar och utfodring. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete. Visst arbete kan förekomma i Lövstas kyckling- och värphönsstall vars verksamhet är integrerad med kostallet. Det dagliga arbetet är varvat med rutinarbete och stallarbeten i forskningsprojekt.
Din bakgrund
Du ska ha praktisk erfarenhet av mjölk- och/eller grisproduktion, och det är meriterande om du har teoretiska kunskaper. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. B-körkort är meriterande.
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU.
Länk till Lövsta lantbruksforsknings webbsida https://www.slu.se/forskning/forskningsinfrastrukturer/infrastrukturer-vid-slu-tillgangliga-for-externa-anvandare/slu-lovsta-lantbruksforskning/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning från maj till september, 2026.
Omfattning:
100%
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-08.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Kontakt
Stallförman grisstallet
Elin Eriksson fornamn.efternamn@slu.se 018 - 67 16 06 Jobbnummer
9737552