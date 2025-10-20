Ställningsbyggare
Karlskrona Byggnadsställningar AB / Snickarjobb / Karlskrona
2025-10-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
i Karlskrona
Vi söker dig som tidigare har erfarenhet av Ställnings byggnation eller ingen alls.
Eftersom vi lägger stort fokus på din personlighet och din vilja att lära dig så kan vi även tänka oss att anställa dig som inte har någon utbildning.
B-körkort är ett krav
Har du sen allmän utbildning upp till 9 m eller ännu bättre särskild utbildning är detta en stor fördel.
Detta jobb underlättas om du är 1,80 lång men det är inget krav
Tänk på att detta är ett fysiskt tungt arbete, så du man eller kvinna som inte kan tänka dig att jobba ute året runt. Sök inte detta arbete
Ställnings byggnation kräver en enorm precession och noggrannhet då det är avgörande för en säker arbetsmiljö.
Våra ställnings byggare är fast anställda på heltid med lön enligt avtal.
Vidareutbildning sker kontinuerligt av våra anställda.
Intervjuer sker löpande så vänta inte till sista dagen då kan det vara för sent.
Vi tar bara emot ansökningar på E-post (så ring inte) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: info@byggstallningar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Byggnadsställningar AB
(org.nr 556634-3579)
Uranvägen 1 (visa karta
)
371 46 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9565857