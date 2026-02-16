Ställföreträdande kompanichef R3 F 21 Luleå
2026-02-16
Norrbottens flygflottilj F 21 söker en yrkesofficer till R3-kompaniet.
F 21 är Sveriges nordligaste flygflottilj med flygbaser i Luleå, Vidsel och Jokkmokk. F 21 's uppgift är att leverera flygoperativ effekt genom våra stridsflygdivisioner. F 21 förfogar över ett av världens största flygövningsområden.
Sökande enhet
R3-kompaniet lyder under Basbataljonen på F 21. Kompaniet ansvarar för flygplatsdriften på F 21 flygbaser i Luleå, Vidsel och Jokkmokk under fred, kris och krig, samt genomför värnpliktsutbildning.
Befattningen stf kompanichef ingår i kompaniledningen som grupperar på Kallax, vid kompaniet finns officerare, specialistofficerare, civila samt soldater och värnpliktiga.
Verksamheten på kompaniet är i huvudsak driften av F 21 flygplatser innehållande räddnings- och fälthållningstjänst men även utbildning av värnpliktiga och soldater är centrala delar i verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll på kompaniet arbetar du nära kompanichefen och bildar en kompaniledning som tillsammans med övriga stabsmedlemmar ska lösa kompaniets uppgifter.
• Stötta kompanichefen vid ledning av kompaniets uppgifter
• Delaktig vid planering och ledning av krigsförbandet
• Personalfrågor så som arbetstidsplanering, utbildningsplaner
• Delaktig i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kompaniet
• Ekonomiskt arbete så som budgetering, uppföljning och redovisning
• Ansvara för erforderlig kompetensutveckling
• Stödjer kompaniets utbildningar inklusive värnpliktsutbildning
• Planerar och genomför övningsverksamhet
• Deltar i av flottiljen beordrad verksamhet gällande beredskap samt övningar. Publiceringsdatum2026-02-16KvalifikationerKvalifikationer
• Genomfört Värnplikt, GMU eller GU med godkänt betyg.
• Genomfört OP/SOU med godkänt resultat.
• OF1-2 / SO7 Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga samt kunna arbeta båda självständigt och i grupp. Inneha ett högt säkerhetstänkande med initiativförmåga och vara öppen för nya arbetsuppgifter i vardagen.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Arbete på flygplats
• Erfarenhet av arbete i system PRIO
• Tidigare erfarenhet av chefsbefattning inom FM
• Instruktörskompetenser inom R3s arbetsområde
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå, resor i tjänsten förekommer.
Militär befattning
Fyskrav: enligt FM-fysS
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av Axel Bergström.
För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa HR F 21.
Fackliga företrädare OFR/O, OFR/S, SEKO och SACO
Samtliga nås genom F 21 växel tfn 0920-23 40 00
Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
