Ställare till plast- och formsprutningsindustrin
2026-03-04
Amcor Mullsjö designar, utvecklar och producerar förpackningar i plast, främst till livsmedelsindustrin.
Hos oss arbetar ca 200 medarbetare som tillsammans bedriver verksamhet under dygnets alla timmar, vardag som helg. Amcor är en stor koncern som finns på 400 platser runt om i världen och är världsledande inom förpackningslösningar.
Vi söker dig som vill arbete i en modern och automatiserad produktionsmiljö där kvalitet, livsmedelssäkerhet och driftsäkerhet står i fokus! Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som ställare ansvarar du för byten av produktionsverktyg med tillhörande utrustning samt igångkörning av produktionslinje. Varje verktyg har specifik utrustning och som också är anpassad efter produkten som ska produceras. Ett verktygsbyte inkluderar b.la. byte av robotdelar, material samt optimering och kvalitetskontroll av produkt. Som ställare arbetar du självständigt genom hela processen och bär ansvaret för att vi uppnått önskad kvalitet och produktionshastighet innan produkten släpps för produktion.
Du ingår i underhållsorganisationen och kommer arbeta nära våra operatörer för att uppnå effektiv produktion. Som ställare kommer du att ha en nyckelroll i att optimera produktionsprocessen och säkerställa att produktionen sker enligt företagets riktlinjer och kvalitetsstandarder.
Om dig
Du behöver ha god teknisk förståelse, kunna arbeta självständigt samt vara lösningsorienterad när det uppstår problem. Du förväntas ha god kommunikationsförmåga för att kunna samarbeta effektivt med övriga teammedlemmar där det gemensamma målet är en pålitlig och stabil produktion.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av att arbeta som ställare inom tillverkningsindustrin.
- Besitter god teknisk kunskap och förståelse för maskiner och produktionsprocesser.
- Självständigt genomför inställningar och justeringar på maskiner.
- Har erfarenhet av att lösa tekniska problem och fel på maskiner.
- Är noggrann och kvalitetsmedveten.
- Har en positiv inställning och är engagerad i arbetet.
- Strävar efter att kontinuerligt utveckla dina kunskaper och färdigheter.
- Är ansvarsfull och kan följa säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner.
Vi erbjuder
- En stabil arbetsgivare inom livsmedelsnära industri
- Tekniskt avancerad produktionsmiljö
- Goda utvecklingsmöjligheter
- Konkurrenskraftiga villkor
Anställning: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse men snarast möjligt
Krav: Flytande svenska i tal och skrift
Låter detta spännande? Sök till oss på Amcor Mullsjö, vi ser fram emot att träffa dig!
Vid frågor vänligen kontakta rekryterande chef Christian Söderström, 0392-61 62 12 eller Christian.soderstrom@amcor.com
. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berry Superfos Mullsjö AB
(org.nr 556264-5589) Arbetsplats
Amcor Jobbnummer
