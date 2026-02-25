Stadsjurist civilrätt, vikariat
2026-02-25
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning.
Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.
Vi söker nu en vikarierande stadsjurist med civilrättslig inriktning. Tjänsten är ett föräldravikariat på ca 1 år med önskad start efter sommaren 2026.Dina arbetsuppgifter
Juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i övrigt med juridiskt stöd. Avdelningens uppdrag innefattar även att lämna råd och stöd i juridiska frågor till stadens förvaltningar och bolag, hålla utbildningar och att för Göteborgs Stads räkning föra talan inför domstol och andra myndigheter.
Juridiska avdelningen har totalt 15 medarbetare som består av 1 avdelningschef, 12 stadsjurister och 2 arbetsrättsjurister. Avdelningen ingår, tillsammans med stadens visselblåsarfunktion och dataskyddsfunktion, i Område Juridik som leds av förste stadsjurist. Området är ett av 6 områden på stadsledningskontoret. Vi har ett gott samarbetsklimat, ett nära ledarskap och arbetar aktivt för ett hållbart arbetsliv i balans.
I rollen som stadsjurist kommer du att vara rådgivare åt stadens förvaltningar och bolag inom ett flertal rättsområden och framför allt inom det civilrättsliga området, exempelvis avtalsrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt. Vidare innefattar arbetsuppgifterna bland annat att upprätta, granska och tolka avtal, vara ombud i domstolar och lämna yttranden i olika juridiska frågor. Därtill kommer du att arbeta med beredning av ärenden för Göteborgs kommunstyrelse, svara på remisser samt hålla utbildningar.
Som stadsjurist på stadsledningskontoret får du möjlighet att arbeta med intressanta frågeställningar tillsammans med kunniga kollegor. Alla är delaktiga i områdets utveckling och tilliten till dig som medarbetare är stor. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Kvalifikationer
Du har juristexamen och flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på advokatbyrå, i domstol eller inom offentlig förvaltning. Vi ser gärna att du är notariemeriterad. Erfarenhet från överrätt vid allmän domstol är särskilt meriterande.
Du har mycket goda kunskaper inom det civilrättsliga området och särskilt avseende avtalsrätt, associationsrätt, skadeståndsrätt och processrätt. Därutöver förutsätter rollen som stadsjurist också grundläggande kunskaper i kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt dataskydd.
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en utåtriktad person med serviceanda som har lätt för att skapa goda relationer till dina uppdragsgivare. Arbetet kräver noggrannhet, gott omdöme och förmåga att arbeta på ett självständigt och strukturerat sätt. Stadsledningskontoret ställer krav på god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt.Övrig information
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.
Ersättning
Månadsavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Stadsledningskontoret Kontakt
Sofi Malm sofi.malm@stadshuset.goteborg.se 031-3680289 Jobbnummer
