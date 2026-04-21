Städproffs - extrapersonal
The We Select Company AB / Grafiska jobb / Upplands Väsby Visa alla grafiska jobb i Upplands Väsby
2026-04-21
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Nu söker vi ett städproffs till vackra Sånga!
SÅNGA ÄR PLATSEN FÖR MAKALÖSA MÖTEN, UPPLEVELSER OCH UNIKT MATHANTVERK MED JORDNÄRA SERVICE.
Vår vision är att utveckla Sånga till en destination fylld av naturnära upplevelser för både företag och privatpersoner i alla åldrar. Kärleken till det moderna lantlivet är genuin, sprungen ur omsorgen kring skogen, vattnet, jorden och djuren. Miljötänket ligger till grund för allt vi gör. Boendet är designat för att sömlöst smälta in i den omgivande naturen. Gränsen mellan inomhus och utomhus suddas ut och byggnadernas utformning följer naturens skiftningar.
Vem söker vi?
Vi söker en person som har öga för detaljer och praktisk erfarenhet av städning, gärna av konferens-och hotellstädning. Du är strukturerad och älskar ordning och reda.
Som person älskar du gästkontakten och bemöter dina gäster på ett varmt och
professionellt sätt liksom dina kollegor. Du är en allkonstnär där ingenting sitter fast och du arbetar som bäst när det är mycket att göra. Du har nära till skratt och en varm personlighet som tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet. Du är positiv och har förmågan att dela din energi med andra samt är inte rädd för att ta egna initiativ och du kommunicerar på svenska och engelska i både tal och skrift. Körkort och bil eller annat transportmedel är ett krav då vi ligger på "landet" utan bra bussförbindelser.
Du ansöker med CV och personligt brev här på sidan.
Urval och intervjuer görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökans slut, så välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 30 april 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på halvtid eller som extra vid behov med varierade arbetstider - dagar, kvällar och helger och vi har givetvis kollektivavtal. Vid frågor om tjänsten tveka inte att kontakta Anette.
Då vi är belägna endast en halvtimme från Stockholm, men på landet är körkort och bil en nödvändighet.
Varför ska du välja att jobba på Sånga?
Vi är på en spännande resa och strävar efter att bygga ett team som inte bara följer utvecklingen, utan leder den. Vi vill vara pionjärer inom vår bransch och för att uppnå detta behöver vi medarbetare som delar vår passion, kunskap och vilja att tänka innovativt. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en makalös miljö vid Mälarens strand inom en hållbar och framtidsorienterad organisation, som ser sina medarbetare som den viktigaste resursen för att skapa framgång. Du kommer att ingå i ett härligt gäng som älskar att ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga.
Om Sånga:
Sånga är mötesplatsen som är belägen vid Mälarens strand på Färingsö, Ekerö, 35 km från Stockholm City. Vi erbjuder möteslokaler i olika storlekar från 2 till 200 personer, 167 hotellrum med 290 bäddar samt vackra omgivningar med ekpark, sandstrand, sjöbastu med pool, grönområden och skog. Här blandar vi stadslivets bekvämligheter med naturens skönhet till en härlig känsla av det bästa av två världar.
Vi ägs av LRF och startades 1943 av Sveriges Lantbruksförbund, då för att göra det till jordbrukets föreningsskola. På 90-talet blev Sånga ett renodlat konferenshotell med miljö som affärsmodell. Under pandemin stängdes Sånga och omskapades helt där mat, dryck och miljö i samhörighet med det moderna lantlivet är vårt fokus, tillsammans med elementen skogen, jorden, vattnet och djuren vill vi erbjuda våra gäster oförglömliga upplevelser.
Våra kärnvärden som vi jobbar varje dag med är: Tillsammans - Äkta - Upplevelse
Hoppas vi väckte din nyfikenhet och ser fram emot din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
Ekerövägen 59, 178 37 Ekerö, Sweden (visa karta
)
178 37 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sånga Hotell & Konferens
Anette Dahl
9867150