Städerska
Clean Service Hbg / Städarjobb / Helsingborg
2025-08-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi växer och söker kvinnlig lokalvårdare!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team inom lokalvård i Helsingborg. Arbetsuppgifterna kan bestå av Hemstädning, Storstädning, Flyttstädning, Kontorsstädning, Trappstädning .
Vi letar efter någon som kan arbeta noggrant och organiserat, och som vill bidra till att hålla våra kunders utrymmen fräscha och trivsamma.
Du behöver kunna prata lite svenska, bra om du pratar även polska, ukrainska bosniska eller serbiska
Låter det intressant?
Skicka gärna in din ansökan bara om du verkligen är intresserad av att jobba med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@clean-service.se Arbetsgivare Clean Service Hbg
, http://www.clean-service.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Hansen info@clean-service.se 073 1914 628 Jobbnummer
9479087