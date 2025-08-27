Städerska

Clean Service Hbg / Städarjobb / Helsingborg
2025-08-27


Visa alla städarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Clean Service Hbg i Helsingborg

Om jobbet
Vi växer och söker kvinnlig lokalvårdare!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team inom lokalvård i Helsingborg. Arbetsuppgifterna kan bestå av Hemstädning, Storstädning, Flyttstädning, Kontorsstädning, Trappstädning .
Vi letar efter någon som kan arbeta noggrant och organiserat, och som vill bidra till att hålla våra kunders utrymmen fräscha och trivsamma.
Du behöver kunna prata lite svenska, bra om du pratar även polska, ukrainska bosniska eller serbiska
Låter det intressant?
Skicka gärna in din ansökan bara om du verkligen är intresserad av att jobba med oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@clean-service.se

Arbetsgivare
Clean Service Hbg, http://www.clean-service.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Peter Hansen
info@clean-service.se
073 1914 628

Jobbnummer
9479087

Prenumerera på jobb från Clean Service Hbg

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Clean Service Hbg: