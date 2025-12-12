Städare till Jönköpings kommun Vikariat
2025-12-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du duktig på att anpassa ditt sätt att vara till situationer och människor du möter? Vill du använda din förmåga till att skapa en trivsam miljö för våra kommuninvånare? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som städare blir du en del av tekniska kontoret och avdelningen Verksamhetsservice som vill frigöra tid och avlasta kärnverksamheterna.
Vi vill göra vardagen enklare för kommunens medarbetare och bidra till att göra Jönköpings kommun till en mer attraktiv arbetsplats. Servicen består bland annat av städ, receptioner, budservice, vaktmästeri, konferensservice och caféer.
Nu söker vi en vikarierande städare till enheten Specialstäd. Som städare inom Specialstäd utför du specialuppdrag efter beställning i samtliga lokaler som kommunen hyr eller äger.
Vanliga arbetsuppgifter kan exempelvis vara:
• Flyttstäd
• Byggstäd
• Sanering
• Höghöjdstäd
• Fönsterputs
• Golvvård
Städarbetet utförs både manuellt och maskinellt. I arbetet utrustas du som städare med en surfplatta där arbetsrutiner för olika städobjekt framgår och där all vår dokumentation sker. Inom vissa områden testar vi just nu även städrobotar, något som inte kommer ta bort det faktum att vårt arbete ställer krav på medarbetarnas fysik.
Du arbetar tillsammans med kollegor, samordnare, chef och kunder. Tillsammans som ett team planerar ni, genomför och säkerställer ett professionellt städarbete på era objekt. I tjänsten tillämpas flextid med möjlighet att anpassa din arbetsdag inom givna ramar.
Som städare bidrar du till en attraktiv och säker plats för alla att leva, bo och verka i.
Din kompetens
För att lyckas i uppdraget är du som person trygg och stabil samt har en god förmåga att anpassa ditt sätt utifrån den du möter. Du kan planera och driva ditt arbete självständigt för att nå resultat och hålla tidsramar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och har god förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du lyssnar och kommunicerar med andra på ett bra sätt och bidrar genom ditt sätt att vara till ett gott arbetsklimat.
• Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal, skrift och förståelse
• B-körkort
• Tidigare erfarenhet av arbete inom städ
Meriterande
• Utbildning inom PRYL och/eller SRY
• Kunskap om städmaterial och maskinkörning
• Erfarenhet av sanering, fönsterputs, städning av offentliga lokaler eller flytt- och byggstäd
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Bra att veta
Rekryteringen avser ett vikariat på 100% i 3 månader med start i februari eller enligt överenskommelse, med goda chanser till att vikariatet förlängs.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut. För tjänsten krävs att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som städare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
