Städare/Lokalvårdare 50-80%
Ideva Hemtjänster Handelsbolag / Städarjobb / Ängelholm Visa alla städarjobb i Ängelholm
2026-06-02
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideva Hemtjänster Handelsbolag i Ängelholm
Vill du vara den som gör människor glada när de kommer hem? Eller vill du vara den som gör det där lilla extra för någon? Då har du hittat rätt!
Vi är ett litet städbolag som söker dig som kan tänka dig att jobba några timmar i veckan till en början, men med stora utsikter till mer jobb framöver. Då vi har en anställd som ska sluta.
Vi städar framför allt privathem, men har även uppdrag i ett par butiker och kontor.
Vårt kundområde sträcker sig från Torekov/Båstad till Vejbystrand, Ängelholm vidare till Helsingborg.
Vi söker dig som är:
• punktlig och pålitlig
• villig att jobba både i par/grupp och självständigt.
• serviceinriktad
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då du efter hand kommer få uppdrag där du självständigt tar dig till kunder.
Vidare vill vi att du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Du ska ha VILJAN att jobba då detta tydligen inte kommer som en självklarhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: Info@ideva.se Arbetsgivare Ideva Hemtjänster Handelsbolag
, https://ideva.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ideva Hemtjänster HB Kontakt
Delägare/ Chef
Lene Appelholm appelholmlene@outlook.com Jobbnummer
9943503