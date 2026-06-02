Projektkoordinator inom Digitalisering till Stockholm!
Vill du vara med och bidra till ett mer digitalt inkluderande samhälle? Brinner du för kommunikation, samverkan och att skapa engagemang mellan olika aktörer? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en Projektkoordinator till ett spännande nationellt initiativ som samlar aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle för att stärka den digitala kompetensen i Sverige.
🌟Om uppdraget
Som Projektkoordinator blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar med att koordinera och utveckla en nationell samverkansplattform. Rollen kombinerar digital kommunikation, webbpublicering och relationsbyggande med många olika samhällsaktörer.
Du kommer att bidra till att skapa synlighet, engagemang och samarbete mellan organisationer som tillsammans arbetar för ökad digital delaktighet.
🎯 Dina huvudsakliga arbetsuppgifter💻 Webb & innehåll
Skriva, granska och publicera artiklar och nyheter på webbplatsen
Uppdatera och kvalitetssäkra webbinnehåll
Hantera och publicera bildmaterial
Administrera och redigera innehåll i CMS
🤝 Samverkan & aktörskontakter
Bygga och utveckla relationer med företag, kommuner, bibliotek, intresseorganisationer och andra samarbetspartners
Informera om plattformens arbete och möjligheter till medverkan
Följa upp intresseanmälningar och säkerställa att relevant material samlas in
Identifiera möjligheter till samverkan mellan aktörer med gemensamma mål och målgrupper
Bidra till kommunikationsinsatser såsom nyhetsbrev och löpande informationsutskick
🔎 Vi söker dig som har
Minst 1 års erfarenhet av Contentful eller likvärdigt webbpubliceringsverktyg
Erfarenhet av projektkoordinering
Erfarenhet av att administrera och redigera innehåll i CMS
Erfarenhet från samverkansplattformar eller nationella samverkansinitiativ med flera externa aktörer
⭐ Meriterande
Erfarenhet av Apsis eller motsvarande marknadsföringsverktyg
Erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa webbaserat innehåll
För att lyckas i rollen tror vi att du är
🌟 Serviceorienterad och kommunikativ
📋 Strukturerad med god planeringsförmåga
🤝 Samarbetsinriktad och relationsskapande
🎯 Stabil och trygg även när tempot ökar inför deadlines
💡 Initiativtagande och lösningsorienterad
📍Praktisk information
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Stockholm
Arbetsform: Hybrid
Start: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Uppdragets längd: Till 12 oktober 2026, med möjlighet till förlängning till 31 december 2026
✨ Här får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där samarbete, kommunikation och digital utveckling står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att bidra till initiativ som gör verklig skillnad för människor i hela Sverige.
📩 Ansök redan idag – urval sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
