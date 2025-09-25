Städare i verkstad och kontor
Hughes Power System AB / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2025-09-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hughes Power System AB i Karlskrona
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Hughes Power System i Nättraby söker städare till verkstad och kontor. Timanställning.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
1. Städa verkstadsområdet: ta bort tomma lådor, sopa golvet, töm soptunnor. 2-3 gånger i veckan.
2. Städa kontoret: 1 gång i veckan. Dammsug golvet, töm soptunnor, torka golven, städa toaletterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com Arbetsgivare Hughes Power System AB
(org.nr 556926-5068), http://hughespowersystem.com
Handelsvägen 10 (visa karta
)
373 30 NÄTTRABY Kontakt
Natalia Lee natalia.lee@hughespowersystem.com Jobbnummer
9526091