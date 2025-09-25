Städare i verkstad och kontor

Hughes Power System AB / Städarjobb / Karlskrona
2025-09-25


Visa alla städarjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hughes Power System AB i Karlskrona, Tingsryd eller i hela Sverige

Hughes Power System i Nättraby söker städare till verkstad och kontor. Timanställning.

Publiceringsdatum
2025-09-25

Dina arbetsuppgifter
1. Städa verkstadsområdet: ta bort tomma lådor, sopa golvet, töm soptunnor. 2-3 gånger i veckan.
2. Städa kontoret: 1 gång i veckan. Dammsug golvet, töm soptunnor, torka golven, städa toaletterna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com

Arbetsgivare
Hughes Power System AB (org.nr 556926-5068), http://hughespowersystem.com
Handelsvägen 10 (visa karta)
373 30  NÄTTRABY

Kontakt
Natalia Lee
natalia.lee@hughespowersystem.com

Jobbnummer
9526091

Prenumerera på jobb från Hughes Power System AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hughes Power System AB: