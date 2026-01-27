Städare
Javiers Multiservice AB / Städarjobb / Huddinge Visa alla städarjobb i Huddinge
2026-01-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Javiers Multiservice AB i Huddinge
Vi söker nu en städare
Vi söker en person med hög arbetsmoral, god ordningsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du har ett utpräglat sinne för detaljer och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet. Att lämna kundens hem i ett välstädat och representativt skick är en självklarhet för dig.
Om du känner att denna beskrivning stämmer in på dig välkomnar vi varmt din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jicmultiservice.26@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Javiers Multiservice AB
(org.nr 559561-3406) Jobbnummer
9708255