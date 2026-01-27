Städare

Javiers Multiservice AB / Städarjobb / Huddinge
2026-01-27


Vi söker nu en städare
Vi söker en person med hög arbetsmoral, god ordningsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du har ett utpräglat sinne för detaljer och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet. Att lämna kundens hem i ett välstädat och representativt skick är en självklarhet för dig.
Om du känner att denna beskrivning stämmer in på dig välkomnar vi varmt din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jicmultiservice.26@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Javiers Multiservice AB (org.nr 559561-3406)

Jobbnummer
9708255

