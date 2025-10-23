Städare
2025-10-23
Vi söker en noggrann och serviceinriktad städare med fokus på matt- och möbeltvätt! Är du en person som trivs med att arbeta praktiskt och gillar att ge kunder en renare och fräschare miljö? Då kan detta vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Som städare med inriktning på matt- och möbeltvätt kommer du att:
Utföra djuprengöring av mattor och möbler med hjälp av professionell utrustning och tekniker.
Hantera olika typer av material och säkerställa att rätt metoder används för att bevara kvalitet och hållbarhet.
Samarbeta med kunder för att identifiera deras behov och leverera bästa möjliga resultat.
Ansvara för underhåll av rengöringsutrustning och förbrukningsmaterial.
Bidra till en hög kundnöjdhet genom professionellt bemötande och högkvalitativt arbete.Kvalifikationer
Har tidigare erfarenhet av städning eller rengöring, gärna inom matt- och möbeltvätt (meriterande men ej krav).
Är ansvarsfull, noggrann och har öga för detaljer.
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med kunder.
Vad vi erbjuder
En trygg anställning med möjlighet till utveckling inom företaget.
Professionell utbildning i tekniker och utrustning för matt- och möbeltvätt.
Vi är ett företag som brinner för att skapa en ren och trivsam miljö för våra kunder. Vill du vara med och göra skillnad i vardagen?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi intervjuar löpande så skicka din ansökan idag !
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
