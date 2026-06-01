Stabschef till Studieförbundet Medborgarskolan
Studieförbundet Medborgarskolan är ett av Sveriges åtta studieförbund. Vi finns över hela landet vid cirka 70 lokalkontor. Organisationen består sju ideella föreningar – en riksorganisation och sex regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor. Vi erbjuder folkbildning både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners.
Medborgarskolan Mitt omfattar Värmlands, Örebros, Västmanlands, Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Dalarnas län. Regionen har 9 lokalkontor, flertalet musikhus cirka 65 medarbetare samt cirka 750 kurs- och cirkelledare. Vi driver också Kullerbyttans förskola i Säffle, Ekeby skola i Sunne, Karlstads Globala Gymnasium samt Dansskola Entré. Vid förbundskansliet i Uppsala finns nationella stödfunktioner.
Stabschef till Medborgarskolan Mitt
Medborgarskolan Mitt söker en stabschef till en nybildad stabsfunktion där staben omfattar 10 medarbetare inom ekonomi, kvalitet, kommunikation, marknadsföring, administration samt fastighet och lokaler.
Tjänsten är placerad i Örebro, där region Mitt har sitt säte. Medarbetarna inom staben är lokaliserade på olika orter, geografiskt spridda över regionen.
Du rapporterar till regionchef och ingår i ledningsgruppen.
Om rollen
Som stabschef har du ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla stabens arbete och regionens beslutsimplementering. Du ansvarar för att tillsammans med enhetens medarbetare samordna och utveckla Medborgarskolan Mitts processer. Du säkerställer effektiva processer och bidrar aktivt till att utveckla verksamhetens stöd inom flera centrala områden. Du ansvarar för regionens ekonomistyrning och bereder tillsammans med controller besluts- och investeringsunderlag som säkerställer kostnadseffektivitet och affärsmässiga beslut i linje med styrelsens direktiv och utifrån gällande riktlinjer. Du presenterar idéer och information på ett koncist och lättfattligt sätt.
Rollen innebär ett nära samarbete med regionchef och fungerar som en viktig länk i organisationen, mellan ledning och verksamhet, med fokus på genomförande, struktur och utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, samordna och utveckla stabens arbete administration, marknadsföring, kommunikation och kvalitet
Säkerställa effektiva processer för planering, uppföljning och verksamhetsstyrning
Ansvara för fastighetsförvaltning, lokalutveckling/optimering. Hantera hyresavtal och hyresförhandlingar samt har övergripande ansvar för kvalitativ framdrift inom drift, underhåll och lokalförsörjning
Övergripande ansvar för regionens avtal och avtalshantering såsom administration och samordning, avtalsframtagning och granskning, förhandling/omförhandling
Bereda beslutsunderlag till styrelse i samverkan med regionchef och medarbetare
Ansvara för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och att sprida relevant information på ett lättillgängligt sätt i organisationen
Samverka med förbundskansliet i administrativa frågor
Ansvara för kontakter och dialog med externa parter
Personal- och budgetansvar för stabenPubliceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Erlagd akademisk examen, exempelvis som civilekonom, inom fastighetsekonomi eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av personalledning, chefskap med personalansvar
Ekonomisk och analytisk kompetens på senior nivå, erfarenhet av budget- och resultatansvar
Erfarenhet av projekt- och förändringsledning i komplexa organisationer
Dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning och lokalutveckling, fastighets-, avtals- och upphandlingserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling samt framgångsrikt framdriftsarbete kring lönsamhetsinitiativ/projekt
Dokumenterad erfarenhet av att ha drivit systematiskt kvalitetsarbete
Dokumenterad och bred kunskap om administrativa- och verksamhetsstödjande processer såsom planering, uppföljning, ekonomi, kommunikation och administration
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg och utvecklingsorienterad ledare med helhetssyn. Du har förmåga att driva förändringsarbete tillsammans med både ledning, stab och medarbetare i övrig verksamhet.
Du är lyhörd, prestigelös och tillgänglig, och leder med engagemang och ett tillitsbaserat ledarskap. Vidare är du kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att involvera och skapa delaktighet i utvecklings- och förändringsprocesser.
Du har ett strukturerat och proaktivt arbetssätt och trivs med att samarbeta brett inom organisationen. Rollen ställer höga krav på relationsskapande förmåga och att kunna hantera många kontaktytor. Du arbetar självständigt, proaktivt och lösningsorienterat i samverkan med andra.
Du har ett starkt intresse för verksamhetsutveckling och bidrar aktivt till att nå både kort- och långsiktiga mål. Du har förståelse och intresse för helheten och bidrar till att säkerställa måluppfyllnad och förbättrad lönsamhet. Du är van vid att arbeta mot deadlines och att arbeta effektivt under intensiva perioder.
Meriterande
Erfarenhet av/från:
organisationer av liknande storlek/struktur
affärsjuridik, hyresjuridik, upphandling
studieförbund eller annan idéburen verksamhet
marknadsmässig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet samt arbete med bidragsfinansiering Övrig information
Sista dag att ansöka är söndag 21 juni 2026. Urvalsarbetet sker löpande. Då vi bedriver skollagsreglerad verksamhet kommer uppvisande av registerutdrag begäras av slutkandidat, innan anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tillträde omgående, enligt ök.
Frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta:
Ingrid Magnusson, tf. Stabschef, Medborgarskolan Mitt: ext2.ingrid.magnusson@medborgarskolan.se
Om Medborgarskolan
Medborgarskolan arbetar aktivt med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår humanistiska värdegrund. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor. Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter till kontinuerlig utveckling för varje medarbetare. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Besök gärna vår hemsida: www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
