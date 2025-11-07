Stabschef Skador
2025-11-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Tidaholm
, Skara
, Falköping
, Mariestad
Länsförsäkringar Skaraborg
För att möta framtidens behov och utveckla vår skadeverksamhet söker vi nu en Stabschef Skador. Vi söker dig som vill driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete, och som vill bidra till vår fortsatta tillväxtresa.
Om jobbet
Din uppgift blir att skapa förutsättningarna för och att tillsammans med gruppen utveckla en framtidssäker och effektiv skadehantering. Du kommer att arbetsleda och utveckla en grupp bestående av utredare, jurister, säkerhetschef och skadeanalytiker. I detta arbete ingår att personalplanera, effektivisera och säkerställa en högkvalitativ leverans. Du arbetar för en enhetlig och rättssäker skadehantering samt en kultur där vi stöttar varandra och ser till helheten.
Som ledare är du närvarande och engagerad, och du leder med fokus på prestation, processutveckling och förändringsarbete.
I arbetsuppgifterna ingår även att själv utreda oklara försäkringsfall till del av tjänsten, omfattningen kan variera över tid beroende på inflöde och behov. Grundfördelningen är 50 % chef och 50 % utredning.
Du kommer att vara en viktig del i vårt förändringsarbete mot en allt mer digitaliserad och automatiserad skadehantering. Likaså kommer du aktivt delta i skadors ledningsgrupp, där du bidrar till hela avdelningens utveckling och ansvarar för anteckningar samt rapportering till Affärsområdeschef Skador.
Vem är du?
Vi söker dig som idag arbetar i någon form av ledarroll, eller har tidigare erfarenhet av att vara ledare, gärna inom försäkring, utredning eller närliggande områden. Du är nyfiken och modig när det gäller att utveckla arbetssätt, processer och medarbetare. Du har en stark genomförandekraft och är trygg i att fatta beslut.
Du är en god lyssnare, kan skapa en inkluderande kultur och är en förebild som uppmärksammar och firar framgångar. Du har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och trivs med att hantera komplexa och ibland svåra samtal.
Du planerar och strukturerar ditt arbete på ett självständigt sätt och har förmågan att kombinera resultatorientering med ett högt kundfokus. Har du erfarenhet av administrativt arbete är det en tillgång, då tjänsten till viss del är av administrativ karaktär. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete, processutveckling och förändringsledning, samt att du är van att bygga nätverk både internt och externt.
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak. För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder till godo.
Mer information
Rekryterande chef: Ulf Lindholm 0708-71 70 53
Personalrepresentant: Hannah Nilsson 0500-77 71 91
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
