Stabsassistent till Livgardets IT- och sambandsavdelning
2025-08-07
Som stabsassistent vid ledningsstödsystemsavdelningen i Livgardets regementsstab arbetar du som en del av den avdelning som planerar och leder Livgardets sambands- och IT- tjänst. Du ingår i ett arbetslag bestående av avdelningschef, sambandsofficer, systemtekniker och IT-chef men kommer även stödja andra delar av staben, beroende på de uppgifter som staben har att lösa. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja avdelningschefen med administrativa uppgifter men du kommer även handgripligen stödja sambandsofficer med planering och genomförande av Livgardets sambandstjänst och IT- chefen med handläggning av Livgardets IT-tjänster. Du förväntas också kunna biträda vid utbildning av stabens personal inom ledningsstödsystemområdet samt kunna ingå som stabsassistent i krigsorganiserad stab i samband med övningar och beredskapshöjningar.
Arbetet är mycket omväxlande och präglas stundtals av ett mycket högt tempo.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja chefen för ledningssystemavdelningen med administrativa uppgifter
• Stödja med handläggning av telefoni- och IT-beställningar
• Stödja med handläggning av Rakel-systemet
• Kryptonyckelhantering
• Utbilda och biträda vid utbildning av stabens personal inom ledningsstödssystem
• Ingå som stabsassistent ledningsstödsystem vid stabens övningar samt vid lösande av skarpa uppgifter vid staben. Kvalifikationer
Krav
• Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg
• Goda kunskaper i Microsoft Word, Excel, Powerpoint och Outlook
• Körkort BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ordningsam och flexibel i ditt arbetssätt. Du tycker om att möta olika sorters människor och bistå med service. Du har förmågan att växla tempo i ditt arbete och har förmågan att självständigt slutföra uppgifter. Vidare söker vi dig som naturligt tar initiativ till att genomdriva arbete inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande kvalifikationer
• Pågående eller tidigare anställning i Försvarsmakten
• Förarbevis Pb, Llb och LPtgb
• Signalskyddsutbildning inom Totalförsvaret
• Handhavandeutbildning Rakel
• Systemoperatörsutbildning MGSI, MGGI
• Erfarenhet av arbete i FM Självbetjäningsportal för IT-tjänster
• Erfarenhet av lagerhantering och kundvagnar i PRIO
• Erfarenhet av att leda eller biträda vid utbildning inom ledningsstödsystemområdet i Försvarsmakten.Övrig information
Anställningsform: GSS/K enligt avtal (max 8 + 4 års anställning). Försvarsmakten tillämpar som regel sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Omfattning: 100%
Arbetsort: Kungsängen
Tillträde: enligt överenskommelse
Lön: individuell lönesättning, lägsta lön för GSS/K 25 000 kr
För upplysningar om befattningen kontakta:
Avdelningschef mj Joakim Tunefjord nås via växeln, 08-584 540 00
Fackliga representanter nås via växeln, 08-584 540 00:
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Orry Finnermark
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
