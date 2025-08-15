ST-läkare allmänmedicin
Capio Vårdcentral Sävja ligger söder om Uppsala med skogen Lunsen bakom husknuten. Sävja har goda kommunikation med buss och nära anslutning till E4.
Verksamheten består av allmänspecialist-läkare, ST-läkare, AT-läkare, sjuksköterskor, distriktsköterskor, psykologer, fysioterapeuter, undersköterskor, dietist, medicinska sekreterare, administratör och lokalvårdare. Vi har barnhälsovård och barnmorskemottagning som även samverkar med Familjecentralen i samma byggnad.
Vi är en modern och välfungerande verksamhet bestående av ca 37st medarbetare som servar ca 9600 listade patienter. Vi formar en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Inom Capio uppmuntrar vi våra medarbetare att själva ta initiativ till förbättringar. På så sätt kan alla vara delaktiga i företagets utveckling och framgång. Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling.
Din roll
Vi söker dig som är är leg läkare, med ett genuint intresse för primärvårdens bredd och variation. Du söker nu ST i allmänmedicin. Hos oss får du det stöd du behöver för att utvecklas som ST-läkare.
Vi erbjuder dig
En trevlig arbetsplats med många kompetenta och hjälpsamma kollegor. Välfungerande samarbete, rutiner och arbetssätt, vilket ger en bra lärandemiljö. Vi har en god läkarbemanning.
Som ST-läkare får du handledning och inläsning.
• Givetvis har vi kollektivavtal * Frukost-fika varje fredag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig Kvalifikationer
Legitimerad läkare som söker ST i allmän medicin.
Intresse för att vara med och utveckla primärvården
Goda språkkunskaper i svenska, både tal och skrift
Du är trygg i din yrkesroll som legitimerad läkare, gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Vi sätter stort värde vid självständighet, delaktighet och engagemang!
Sista dag att ansöka är 20250914
Intervjuer sker löpnade.
Vi tillämpar provanställning.
Capio
Sara Stalén sara.stalen@capio.se
