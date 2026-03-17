ST-läkare
Vårdcentralen Fröslunda, EskilstunaPubliceringsdatum2026-03-17Om företaget
Vill du arbeta med ett fantastiskt team med erfarna specialister, handledare och kollegor där engagemang, utveckling och stöd står i fokus? Då ska du söka tjänsten som ST-läkare hos oss på Vårdcentralen Fröslunda!
Vårdcentralen Fröslunda är en mycket trivsam arbetsplats med 52 anställda medarbetare. Vi är en stor vårdcentral och vi har ca 13.200 listade patienter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut och administrativ personal. Vi har korta beslutsvägar och en nära och prestigelös dialog i det dagliga arbetet mellan alla professioner, vilket stärker vår arbetsglädje och vår kvalitet. Det är alltid våra patienter som är i fokus för vårt arbete.
Vi har ett gott arbetsklimat där lärande och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi är en verksamhet som ständigt vill förbättras och har ett starkt engagemang för att prova nya arbetssätt och utveckla vården tillsammans. Du bir en viktig del i detta!Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du en bred och varierad klinisk vardag. Du kommer att arbeta med mottagningsverksamhet inom primärvårdens hela spektrum och få möjlighet till fördjupning inom områden som intresserar dig. Handledning, internutbildningar och extern utbildning ingår som en naturlig del av din ST. Du förväntas också delta i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet.
Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet att påverka upplägg och fördjupning i din utbildning, i den mån verksamheten tillåter.
Din kompetens
Du är legitimerad läkare med intresse för att göra din specialiseringstjänstgöring inom allmänmedicin. Vi välkomnar både dig som nybliven legitimerad och dig med viss klinisk erfarenhet.
Du är engagerad, nyfiken och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du vill bidra till en vård med hög kvalitet, är kommunikativ och ser lösningar snarare än hinder. Du tycker om variation i arbetet och värdesätter goda relationer till patienter och kollegor.
Har du särskilt intresse för t.ex. digital utveckling, förbättringsarbete eller undervisning - låt oss veta!
Vi erbjuder dig
• Individuellt anpassat ST-upplägg med god handledning.
• En bred och utvecklande klinisk tjänst.
• Ett härligt team med erfarna kollegor.
• Möjlighet att påverka och utvecklas inom intresseområde.
• Ett tryggt och flexibelt arbetsklimat.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Marie Eschner, 016-10 49 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Fröslunda!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-036".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
