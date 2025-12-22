ST-läkare
Reumatologmottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Rollen som ST-läkare
Våra patienter har kroniska sjukdomar som påverkar livets olika delar och behöver därför ett team som arbetar tillsammans med dem bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Som ST-läkare kommer du främst att arbeta inom öppenvård och skaffa dig en bred erfarenhet inom specialiteten. I tjänsten ingår att utreda, behandla och följa upp patienter med olika typer av reumatiska sjukdomar. Du kommer att ingå i ett teamorienterat arbetslag och arbeta i nära samarbete med andra professioner.
Din blivande arbetsplats
Reumatologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping tillhör sedan hösten 2016 Medicinkliniken och ansvarar för all verksamhet inom reumatologi i Region Jönköpings län. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Jönköping men med teamverksamhet i Värnamo och Eksjö/Nässjö. Reumatologin är inne i en spännande utveckling med utökade behandlingsmöjligheter med avancerande läkemedel. Bättre och tidigare diagnostik ger i dag stora möjligheter till effektiv behandling. Verksamheten handlägger alla typer av inflammatoriska, reumatiska sjukdomar.
Läs mer om Medicinkliniken här:
Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)

Profil
Du är legitimerad läkare och som ska påbörja ST-tjänst med intresse för reumatologi samt teamverksamhet. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift, minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala. Du har ett intresse av att arbeta med kvalitets- och förbättringsarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar förmåga till samarbete, flexibilitet liksom intresse för utveckling högt. Din förmåga att planera och arbeta självständigt är god och du kan prioritera utifrån verksamhetens bästa.
Vårt erbjudande till dig
Som ST-läkare erbjuder vi dig en bred utbildning inom reumatologi vilket innefattar individuell handledning och kunskapsöverföring som en naturlig del av arbetet. Du deltar och får en aktiv roll i utvecklingen av våra behandlingsmetoder och i vårt kvalitetsarbete.
Tjänstgöring planeras tillsammans med handledare och delar kan komma att förläggas på universitetsklinik, men huvudsaklig placering är i Jönköping. Region Jönköpings län ansvarar för att tillhandahålla kurs inom samtliga a- och b-delmål enligt konceptet ST-ab. Handledarutbildning för både handledare och ST-läkare ingår i kursen. Under ST-ab ges även förutsättningar för att genomföra eget kvalitets- och utvecklingsarbete.
Region Jönköpings län erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov och erfarenhet. Vi ser positivt på ditt intresse för vidareutveckling i professionen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta:
Cecilia Toppe, läkarchef, Medicinkliniken
Telefonnummer: 010-24 294 30
E-postadress: cecilia.toppe@rjl.se
Cecilia Hemgren, sektionschef reumatologen
Telefonnummer: 010-24 269 64
E-postadress: cecilia.hemgren@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 20 januari 2026. Välkommen med din ansökan till oss!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
