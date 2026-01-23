Ssk till vardagas hemsjukvård-sommarvik.
Hej
Jag heter Johan och är chef för Vardagas hemsjukvård. Jag söker nu en engagerad och kompetent sjuksköterska som vill vara en del av vårt dynamiska team under sommaren. Vi behöver vikarier både till ren dagtid samt jourtid. Möjligheten att kombinera kan också finnas.
På Vardaga tror vi på ett modernt ledarskap som bygger på öppenhet, samarbete, tillit och ständig utveckling. Vi värdesätter varje medarbetares unika kompetens och erfarenhet, och vi arbetar tillsammans för att skapa en arbetsmiljö där alla kan växa och trivas. Som chef är jag engagerad i att stödja och inspirera mitt team, och jag ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår vision.
Vår vårdfilosofi är djupt rotad i personcentrerad vård, där patientsäkerhet och individens behov alltid står i centrum. Vi tror på att varje patient är unik och förtjänar en vård som är anpassad efter deras specifika behov och önskemål. Som sjuksköterska på Vardaga kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att våra patienter får den omsorg och uppmärksamhet de behöver.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Du kommer att arbeta tillsammans med ett dedikerat team av vårdprofessionella som alla delar samma engagemang för högkvalitativ vård.
Om du är en sjuksköterska med ett stort hjärta, starkt engagemang och en vilja att göra skillnad, då är du den jag söker. Jag ser fram emot att höra från dig och att tillsammans fortsätta utveckla Vardagas hemsjukvård till en plats där både patienter och medarbetare känner sig trygga och värdefulla.
Vänligen skicka din ansökan till oss så snart som möjligt. Om du har några frågor eller vill veta mer om tjänsten, tveka inte att kontakta mig direkt.
Med vänliga hälsningar,
Johan Lindbergjohan.lindberg@vardaga.se
Om hemsjukvården
Vi utgår från Ullstämma trygghetsboende och ansvarar för hemsjukvården i Johannelund, Ullstämma, Ekholmen, Sturefors och Bestorp.
Vi startade vår verksamhet i samband med omställningen till områdesbaserad omsorg 1 Maj förra 2023. Från 1 September har vi vår egen jour och har ansvaret för hemsjukvården dygnet runt.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 20250530
Har du frågor? Kontakta gärna: Johan Lindberg, Verksamhetschef 0735188443. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobilnummer: 076-6217703, Mail: vardforbundet@ambea.se
