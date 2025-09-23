SSK sökes till vaccinationsmottagning

BizMed Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-23


Vi på BizMed söker legitimerade sjuksköterskor till höstens och vinterns vaccinationsinsats mot influensa och covid-19. Du kommer att arbeta tillsammans med vårt erfarna team och bidra till att fler människor får sitt skydd inför vintern.
Jobbet innefattar sedvanligt vaccinationsarbete och dokumentation i vaccinera. Tidigare vaccinationsvana är meriterande.
Vi vaccinerar på uppdrag av Region Stockholm mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: john@bizmed.se

Arbetsgivare
BizMed Sverige AB (org.nr 559425-5738)
Malmskillnadsgatan 37 (visa karta)
111 56  STOCKHOLM

Jobbnummer
9522243

