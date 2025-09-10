Ssab - Va Ingenjör
2025-09-10
Har du erfarenhet av drift, underhåll och utveckling av VA-system? Nu söker vi en VA-ingenjör till SSAB i Luleå. Här får du möjlighet att arbeta med både strategiska och operativa frågor i en roll där du gör skillnad för både verksamheten och miljön.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som VA-ingenjör på avdelningen Centralt Underhåll hos oss, ansvarar du för SSAB:s omfattande industrivattennät, dagvattennät och avloppssystem. Det innebär att du har både anläggnings- och budgetansvar för ett system som omfattar pumpstationer, rörledningar, sedimentationsbassänger och reningsverk.
Du arbetar med att planera och följa upp drift och underhåll, utveckla arbetssätt och metoder samt driva förbättringar för att öka driftsäkerheten. Du har en central roll i samverkan med andra funktioner inom verksamheten och leder projekt kopplade till underhåll, investeringar och utveckling.
Eftersom säkerheten är en prioritet inom SSAB, är du också en nyckelperson i att utveckla säkerhetsarbetet inom ditt ansvarsområde.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Upprätta och följa upp kort- och långsiktiga underhålls- och investeringsplaner.
Ansvara för budget kopplad till drift och underhåll.
Utveckla arbetssätt för förebyggande, avhjälpande och förbättrande underhåll.
Leda och samordna projekt inom underhåll och investeringar.
Samverka med interna funktioner för effektiv kommunikation och planering.
Bidra till utvecklingen av säkerhetsarbetet inom VA-området.
Om dig
Du har högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
Du har erfarenhet av arbete med VA-system, underhåll eller produktion.
Du är tekniskt kunnig och intresserad av processer och anläggningsutveckling.
Du är trygg, tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i nära dialog med andra.
Du har erfarenhet av att leda projekt eller förändringsarbete.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Liza Burman via mail.
Kontakta Liza via mail - liza.burman@ssab.com
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Liza Burman
Som chef för sektionen Tillståndskontroll, Rör & Pump leder jag verksamheten framåt med säkerheten som en självklar grund och med en stark övertygelse om att framgång skapas tillsammans. Genom tydliga mål, ömsesidig respekt och en arbetsmiljö där varje medarbetare ges utrymme att ta ansvar, utvecklas och bidra.
Jag har stor tillit till varje medarbetares kompetens och engagemang - både i det dagliga arbetet och i vår långsiktiga utveckling. Hos oss blir du en viktigt del av ett erfaret och kompetent team.
Varmt välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
