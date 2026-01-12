Ssab - Semestervikarie 2026 - Produktutveckling
Är du redo att utvecklas och vill ha en ny utmaning? Ta chansen och arbeta som semestervikarie hos Produktutveckling för Varmvalsade och Kallvalsade produkter. Produktutveckling har behov av semestervikarier under perioden juni-augusti 2026.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Produktutveckling för Varmvalsade och Kallvalsade produkter söker två semestervikarier.
Syfte med sommararbetet är tvådelat:
1.Kartlägga egenskaper hos ordinarie produkt inför kommande omställning till EAF i Oxelösund. Fokus kommer att ligga på Metallografisk undersökning. Där ingår ingjutning och polering av prover med efterföljande analys t.ex. LOM, SEM, hårdhetsmätning.
2.Utvärdera olika produkters känslighet för väte. Arbetet innebär att fortsätta utvärdera material enligt befintliga metoder på KSC i Borlänge.
Följande steg kommer att ingå:
• Skriva en aktivitetsplan med provningsmatris
• Utföra provning
• Sammanställa resultaten
• Muntlig och skriftlig rapportering
Arbetstiden är dagtid.
Om dig
Pågående högskole- eller universitetsutbildning inom materialteknik, metallurgi eller liknande tekniskt område.
Grundläggande kunskaper i metallografi och materialanalys (LOM, SEM, hårdhetsmätning) är meriterande.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt med provningsplaner och dokumentation.
God analytisk förmåga och intresse för problemlösning.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Hälsoundersökning
4. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Erik Lindblom, Chef Produktutveckling Varmvals, via mail.
Kontakta Erik via mail - erik.lindblom@ssab.com
Kontakta Jenny Fritz, Chef Produktutveckling Kallvals via mail.
Kontakta Jenny via mail - jenny.fritz@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Om du söker ett spännande sommarjobb med varierande arbetsuppgifter och i en miljö som uppmuntrar kreativitet och innovation, är detta sommarjobbet för dig. Du har stor frihet att självständigt planera ditt dagliga arbete."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
