Ssab - Operatör - Additive Manufacturing Center

2025-10-22
Additive Manufacturing Center i Oxelösund är en av SSABs senaste produktionsanläggningar som producerar stålpulverprodukter för 3D-printing.
Sedan starten 2020 har vi installerat utrustning och har byggt upp en mindre produktionsanläggning där vi tillverkar högkvalitativt stålpulver vi är nu inne i ett skede att skala upp produktionstakten.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
I denna roll kommer du arbeta med intern logistik och ha ansvar för att säkerställa ett effektivt samt strukturerat material- och driftflöde. Arbetet ställer höga krav på självständighet och noggrannhet. Du ser till att iordningställa lager, dokumentation samt hantering av restprodukter.
Du kommer även bidra till att vara stödfunktion till det skiftgående operatörsteamet. Här får du en chans att vara med om att sätta arbetsrutiner och påverka arbetet i ett tidigt stadie tillsammans med ett team som ligger i framkant av utveckling och innovation med fokus på säkerhet.
Arbetstiden är dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du hjälper du till med förbättringar och säkerställer arbetsmiljö, god kvalitet och stabil drift.
Lagerhantering inklusive inventering av lagersaldo.
Säkerställa korrekt märkning, packning och intern transport av material.
Att vid behov kunna ersätta till skiftgående operatörer inom AMC.
Om dig
Vi söker dig som är teknikintresserad och gillar problemlösning.
Du behöver gilla utmaningar, är nyfiken på att lära dig och ta ansvar.
Som person är du serviceinriktad och har lätt att samarbeta.
Du värdesätter ordning och reda - att hålla en ren och snygg anläggning är en förutsättning för att kunna tillverka högkvalitativt stålpulver.
Meriterande kunskaper är
IFS
MIA
Truckkort
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Kom och träffa oss
5. Referenstagning
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Andreas Holm, Chef avdelning Additive Manufacturing Center, andreas.holm@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Hej, jag heter Andreas Holm och blir din nya chef. Hos oss får du chansen att vara med från början i en teknik som förändrar industrin. Additiv tillverkning med stålpulver är framtiden - och som vår nya operatör hos oss kommer du arbeta i ett mindre team som jobbar brett och driver utveckling. Då vi är inne i en expansiv fas finns stora möjligheter till utveckling för rätt person. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
