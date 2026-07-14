Ssab - Koordinator Till Underhåll Format
Ssab Emea AB / Gruv- och metallurgijobb / Borlänge Visa alla gruv- och metallurgijobb i Borlänge
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Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerhet, tillgänglighet och kontinuerliga förbättringar i en av Sveriges mest avancerade stålindustrier? På SSAB Borlänge söker vi nu en koordinator som vill vara med och utveckla framtidens underhållsverksamhet inom våra formatlinjer.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som Koordinator inom Underhåll Format blir du en viktig del av vårt underhållsteam. Du arbetar nära produktion, underhållspersonal och entreprenörer för att planera, samordna och följa upp underhållsinsatser inom våra formatlinjer.
Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad. Du ansvarar för att underhållsarbeten genomförs på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt, processer och anläggningarnas driftsäkerhet.
Hos oss får du ett varierande arbete där du är en nyckelperson i det dagliga underhållsarbetet och en viktig spelare i vårt långsiktiga förbättringsarbete.
Jobbet ställer höga krav på att du är säkerhetsmedveten och ser vikten av att ha underhållsarbeten samordnade.
På Underhåll Format får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där säkerhet alltid kommer först och där medarbetarnas engagemang är avgörande för vår framgång.
Du erbjuds:
Ett utvecklande arbete med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka och förbättra underhållsverksamheten.
Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom produktion och underhåll.
En arbetsplats som präglas av säkerhet, utveckling och teamwork.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera, koordinera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll.
Säkerställa att underhållsarbeten genomförs på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.
Samordna resurser mellan produktion, underhåll och externa entreprenörer.
Bereda arbetsorder och underhållsinsatser i underhållssystem.
Delta i analys av driftstörningar och rotorsaksanalyser.
Identifiera och driva förbättringsåtgärder för ökad driftsäkerhet och tillgänglighet.
Följa upp nyckeltal inom underhåll och bidra till verksamhetens mål.
Vara nyckelperson vid planerade underhållsstopp och medverka vid större underhållsprojekt.
Vi söker dig som har
Har teknisk gymnasieutbildning inom exempelvis mekanik, el, automation eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av underhållsarbete inom process- eller tillverkande industri.
Har god förståelse för underhållsplanering, underhållsteknik och tekniska anläggningar.
Är van att arbeta i underhållssystem och administrativa verktyg.
Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift, vilket också är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
SAP, IFS eller liknande underhållssystem.
Lean, TPM eller andra förbättringsmetoder.
Projektledning eller samordning av entreprenörer.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar, arbetar strukturerat och har god förmåga att planera och prioritera. Du är kommunikativ och samarbetsorienterad, med förmåga att skapa goda relationer mellan olika kompetenser och funktioner. Samtidigt är du analytisk och drivs av att hitta långsiktiga lösningar som bidrar till ökad driftsäkerhet och ett starkare resultat.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
Ansök
Intervju
Kom och träffa oss
Hälsoundersökning
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Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Jimmy Johansson, Sektionschef Driftnära Underhåll Format Mek, jimmy.johansson2@ssab.com
, 0243-717 02
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00
Några ord från din blivande chef
Jag som blir din chef heter Jimmy Johansson och är Sektionschef för Underhåll Format mek. Mitt främsta uppdrag är att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och att sektionen håller hög kvalitet i vårt uppdrag. Du kommer arbeta i ett team där vi tillsammans strävar mot stabil drift och ständig utveckling av både individerna och våra anläggningar. Om du jobbar hos oss kommer du arbeta tillsammans med kompetenta och välkomnande kollegor i en omväxlande miljö.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Borlänge (visa karta
)
781 84 BORLÄNGE Jobbnummer
10002830