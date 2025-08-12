Ssab - Elkrafttekniker - Centralt Underhåll Eldistribution
Vill du utvecklas tillsammans med oss? Som elkrafttekniker kommer du att ha en stimulerande och utmanande roll med stort fokus på att upprätthålla systemdrift samt uppgradering och förnyelse av starkströmsanläggningar upp till 145 kV. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor, där vi sätter ett stort fokus på den omställning SSAB står inför. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Verksamheten har ett totalansvar för drift och underhåll av högspänningsanläggningar och system för försörjning till alla interna processer inom SSAB samt övriga företag inom industriområdet. Anläggningarna innehåller allt från likströmssystem och lågspänningsanläggningar (24-690V), till högspänningsanläggningar (3-145 kV).
Du kommer att bli en del av avsnittet Eldistribution inom avdelningen Centralt Underhåll och arbeta med systemdrift, förnyelse och underhåll av starkströmsanläggningar upp till 145 kV.
Du blir en viktig del i långsiktig kompetensöverföring för att säkra verksamhetens funktion och framtida förnyelse av anläggningar. Ansvarsområdet och anläggningarna sträcker sig över hela industriområdet och är placerade både inomhus och utomhus.
Arbetet omfattar både planerade och akuta åtgärder, driftomställning, tillsyn, tillståndskontroll och funktionsprovning samt installationsarbete på både låg- och högspänning.
I arbetsuppgifterna ingår även beredning, planering samt beställning av arbeten både interna och externa. Delta i att upprätta rapporter och medverka vid utredningar av både fel och händelser. Hantering av datoriserade system för bland annat stationskontroll, reläskydd, elenergimätning samt insamling är också en viktig del av verksamheten.
Vid beredskapstjänst upprätthålls även driftledningsuppgift med ansvar för samordning och genomförande av akuta driftomställningar samt felavhjälpning.
Arbetstiden är dagtid och efterhand eventuellt ingå i schemalagd beredskapstjänst.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Arbeta med systemdrift, förnyelse och underhåll av starkströmsanläggningar
Planering och akuta åtgärder
Driftomställning, tillsyn, tillståndskontroll, funktionsprovning samt installationsarbete både inom låg - och högspänning
Om dig
Du är nyfiken och driven att lära dig nya saker.
Du värnar om säkerhet för dig själv och andra.
Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i team.
Du har självkännedom, sprider positiv energi och föregår med gott exempel.
Du bidrar till förbättringar och uppnår resultat.
Du har erfarenhet av installation/montage av högspänningsutrustning och/eller kontrollanläggning.
Du har elteknisk utbildning inom elkraft eller liknande, samt erfarenhet inom installation, drift och underhåll av starkströmsanläggningar.
Har du erfarenhet av kontrollanläggningar, elenergimätning och datorbaserad utrustning är detta meriterande.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Ambjörn Berg, Chef Centralt Underhåll Eldistribution, tfn 0920 - 431 584
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Ambjörn Berg. Jag trivs med att arbeta nära mina medarbetare och har stor tilltro till er förmåga att driva verksamheten framåt. Som elkrafttekniker/distributionselektriker får du varierande, utvecklande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade kollegor. Vi sätter alltid säkerheten främst."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
