Ssab - Automationtekniker Driftnära Underhåll Varmvals
2025-10-24
Vill du arbeta i en verksamhet med stor potential och framdrift? Som automationstekniker får du ett jobb inom en industri i utveckling och blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
SSAB befinner sig i ett expansivt skede och bygger ut för framtiden med flera investeringar och ombyggnationer.
I din roll ingår arbetsuppgifter som förebyggande och planerat underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättring av befintlig utrustning och system. Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll.
Du kan även bli delaktig i projekt kopplat till underhållsarbetet eller produktionsprocessen där du ibland har en ledande och samordnande roll. Arbetet är till viss del självständigt men stor vikt läggs på samarbetet både i det egna teamet och även förmåga att jobba mellan andra team för att driva och utveckla avsnittets verksamhet.
Vi tillämpar grupporganiserat arbetssätt och du kommer tillhöra ett team med totalt 11-12st. tekniker.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom el och automation, minst på gymnasienivå, i kombination med några års erfarenhet från exempelvis processindustrin eller liknande verksamhet. Har du dessutom en akademisk utbildning inom området, eller annan relevant eftergymnasial utbildning, ser vi det som meriterande.
Du har spetskompetens inom elteknik
Goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med system som Siemens S7, Siemens PCS7, ABB AC450, ABB 800xA, ACS600, ACS800, ACS880, samt med instrument- och förbränningsteknik och AC-/DC-drivsystem. Även kunskap om nätverk och IT-system är önskvärt, men inget krav.
För att trivas i rollen ser vi att du har en god kommunikativ förmåga, är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du är självgående men trivs också med att samarbeta i team.
Eftersom rollen kräver viss rörlighet är B-körkort ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Pär Eriksson, chef UH- VV El via mail - par.eriksson1@ssab.com
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Pär Eriksson. Hos får du ett arbete på ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap. Välkommen med din ansökan." Så ansöker du
