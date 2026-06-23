SQE, Supplier Quality Engineer
Rototilt Group AB / Civilingenjörsjobb / Vindeln Visa alla civilingenjörsjobb i Vindeln
2026-06-23
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Rototilt Group AB i Vindeln är ett internationellt bolag med flera dotterbolag runt om i världen. Vi är en av världens ledande företag inom produktsegmentet tiltrotatorer. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och strävar efter en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas.
Vår vision är lika enkel som självklar- Rototilt® på varje grävmaskin.
Vill du kickstarta din karriär i en roll där du får kombinera kvalitet, teknik och samarbete i ett växande och globalt företag? Har du ett stort teknikintresse och drivs av att utvecklas, lära dig nytt och göra skillnad – då kan det här vara helt rätt steg för dig.
Nu söker vi en SQE (Supplier Quality Engineer) som vill vara med och säkra kvaliteten i vår leverantörskedja – och samtidigt växa tillsammans med oss på Rototilt.
Vi använder oss av den senaste tekniken i en välkomnande och öppen atmosfär, där våra värderingar och kärnvärden står i centrum
I rollen som SQE hos oss kommer dina arbetsuppgifter innebära:
• Arbete med att utveckla leverantörer och leverantörsrelationer
• Att driva och dokumentera rotorsaksutredningar
• Att driva och dokumentera avvikelseärenden
• Att i samarbete med berörda funktioner tillse att utfallsprover hanteras, dokumenteras och kommuniceras med berörda intressenter
• Att tillse att kontrollrapporter till leverantörer hanteras och kommuniceras med berörda intressenter
• Att aktivt understödja processer för leverantörsuppföljning och utveckling
• I samråd med berörda funktioner, besluta om och genomföra uppdatering eller framtagning av styrande dokument
• Kommunicera med representanter för leverantörer och vid behov andra intressenter
Du har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska. Du kan vara i början av din karriär eller redo för nästa steg. Det viktigaste är ditt teknikintresse och din vilja att utvecklas inom kvalitet och leverantörsarbete.
Som SQE på Rototilt jobbar du nära inköp, kvalité och produktion. Du får en bra introduktion, stöttning av erfarna kollegor och möjlighet att växa in i rollen. Du är nyfiken, analytisk och trivs med att samarbeta. Du har lätt för att bygga relationer och vill vara med och förbättra kvaliteten tillsammans med våra leverantörer. Erfarenhet av kvalitets- eller leverantörsarbete är meriterande, men inget krav – vi värdesätter din vilja att lära och bidra.
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag. Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen under augusti.
Vill du veta mer hör av dig till Patrik Nord, Inköpsdirektör, patrik.nord@rototilt.com
Välkommen till Rototilt!
Inför varje rekryteringsprocess har vi tagit ställning till val av rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955633-2066823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rototilt Group AB
(org.nr 556503-0755), https://career.rototilt.com
Allan Jonssons väg 10 (visa karta
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922 31 VINDELN Arbetsplats
Rototilt Group Jobbnummer
9975400