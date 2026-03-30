Sprudlande glatt restaurangbiträde ? Hör av dig!
Kvarns militärrestaurang är belägen på P4 1 mil norr om Borensberg. Vi serverar ca 500 måltider per dag. Restaurangen serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål på området alla dagar, måndag-söndag.
Eftersom vi befinner oss inne på försvarsanläggning så måste du vara svensk medborgare.
Du behöver även ha körkort för att ta dig hit.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel och snabbfotad kollega till vårt team som skall arbeta i matsalen med löpande restaurangarbete.
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en lättsam, flexibel och självständig person som kan handskas med gäster. Du är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Vi vill att du har:
Tidigare erfarenheter från restaurang
Kassa- och datavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är KRAV-certifierad och både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Visstidsanställning till 2026-06-18
Omfattning: 100% (skift, varannan helg)
Tillträde: omgående
Lön: enligt avtal
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Försvarsmakten Kvarn (visa karta
)
591 77 BORENSBERG
