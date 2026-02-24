Språkpedagog till Råslättsskolan
2026-02-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du bidra till att varje elev får en god utbildning? Nu söker vi en språkpedagog med drivkraft och engagemang - i en spännande yrkesroll där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
I Jönköpings kommun pågår en unik satsning på språkutveckling i våra förskolor och grundskolor. Att arbeta som språkpedagog på en av de 15 grundskolor som fått språkpedagogtjänster är en del i denna satsning.
Som språkpedagog kommer du utifrån skolans behov och elevernas resultat att i samverkan arbeta med att utveckla undervisningen i förskoleklass, åk 1 och fritidshem. Du utgår från en centralt framtagen uppdragsbeskrivning och skriver tillsammans med rektor fram ditt skolspecifika uppdrag. I ditt arbete ingår att leda och stödja kollegiala utvecklingsprocesser utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att bidra till att skolenhetens kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling ökar. Du kommer också att stödja elever i förskoleklass och åk 1 på gruppnivå i sin språk-, läs- och skrivutveckling och göra insatser tillsammans med arbetslaget. Utifrån en i kommunen framtagen språkplan säkerställer du att undervisningen i förskoleklass och åk 1 vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Välkommen till oss
Vi söker nu språkpedagog till Råslättsskolan.
Råslättsskolan är en av kommunens större F-6 skolor som ligger i stadsdelen Råslätt i Jönköpings södra delar. Skolan är en mångkulturell skola och har idag cirka 480 elever och cirka 80 medarbetare. Vi har en hög behörighet och god lärartäthet och tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Här kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som har elevernas lärande och utveckling i fokus. Arbetet på skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot yngre åldrar och har flera års erfarenhet av undervisning i läs- och skrivutveckling i de lägre åldrarna. Vi ser helst att du har erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.
Vi ser att du har god erfarenhet av språkutvecklande arbete, dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i skolan samt erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Du har erfarenhet av att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du besitter god analytisk förmåga och har mod att agera för att bidra till förändring. Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Bra att veta
Språkpedagogens tjänst är en tillsvidareanställning med semestertjänst och flextid inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. Närmaste chef är rektor. Samtliga språkpedagoger ingår i ett nätverk som har kontinuerliga kollegiala träffar.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt minst två referenser. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som språkpedagog!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
