Spontanansökan- Porsche
2026-04-09
Porsche är ett av världens mest välkända och respekterade premiumvarumärken inom bilindustrin, med en lång tradition av ingenjörskonst, innovation och sportbilsprestanda. Varumärket står för högsta kvalitet, avancerad teknik och en unik körupplevelse. Porsche befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på elektrifiering, digitalisering och hållbar mobilitet, samtidigt som kärnvärden som precision, passion och exklusivitet genomsyrar hela verksamheten.
Vi tar gärna emot spontanansökningar från engagerade och ambitiösa personer som vill bli en del av Porsche och bidra till en förstklassig kundupplevelse. Det finns löpande behov inom flera olika roller, bland annat:
Fordonstekniker
Servicerådgivare
Säljare
Garantihandläggare
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt, ett starkt kundfokus och en hög känsla för kvalitet och noggrannhet. Du trivs i en strukturerad miljö där samarbete, ansvarstagande och ständig utveckling är viktiga delar av arbetet. Erfarenhet från fordonsbranschen eller arbete med premiumvarumärken är meriterande, men vi lägger även stor vikt vid engagemang, rätt inställning och viljan att utvecklas tillsammans med Porsche.
Genom att arbeta hos Porsche får du möjlighet att utvecklas i en exklusiv miljö med höga krav och tydliga mål, där yrkesstolthet och kompetens står i fokus. Företaget erbjuder kontinuerlig utbildning, moderna arbetsmetoder och möjligheten att arbeta med marknadsledande teknik.
Skicka in din spontanansökan med CV och en personlig presentation där du beskriver din bakgrund, dina styrkor och vilken eller vilka roller du är intresserad av. Vi kontaktar dig om din profil matchar våra behov.
Välkommen med din ansökan till Porsche - där varje detalj räknas.
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7163994-1936518".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
