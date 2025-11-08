Spontanansökan- Hedin Bil
2025-11-08
Hedin Bil söker framtidens servicestjärnor - Mekaniker, Servicerådgivare och Reservdelsmän
Vill du arbeta med några av branschens starkaste varumärken i en modern och utvecklingsinriktad organisation? På Hedin Bil letar vi alltid efter engagerade, kunniga och serviceinriktade medarbetare till våra anläggningar runt om i landet.
Just nu tar vi gärna emot spontanansökningar till följande roller:
Mekaniker / Servicetekniker
Som mekaniker hos Hedin Bil arbetar du med felsökning, service och reparationer av våra personbilar enligt tillverkarnas riktlinjer. Du får jobba med den senaste tekniken inom både förbränningsmotorer, el- och hybridbilar.
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning
• Erfarenhet som personbilsmekaniker
• God felsökningsvana
• Ett noggrant, effektivt och ansvarstagande arbetssätt
• B-körkort
Servicerådgivare
I rollen som servicerådgivare är du ansiktet utåt för våra kunder. Du hanterar bokningar, förklarar arbeten, lämnar offerter och följer upp kundnöjdhet. Du är en nyckelperson som skapar förtroende och en professionell helhetsupplevelse.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av kundmottagning inom bilbranschen
• Förmåga att hantera flera ärenden parallellt
• God kommunikationsförmåga och datavana
• Ett servicemindset ut i fingerspetsarna
• B-körkort
Reservdelsman
Som reservdelsman är du en viktig del av flödet mellan kundmottagning, verkstad och lager. Du ansvarar för att rätt delar finns på plats i rätt tid, beställer, tar emot, organiserar och distribuerar reservdelar - och ser till att arbetet flyter smidigt.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av reservdelshantering
• God system- och katalogvana
• Ordningssinne och tekniskt kunnande
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vad erbjuder vi?
• En trygg arbetsplats inom en väletablerad koncern
• Utvecklingsmöjligheter inom flera varumärken och roller
• Kollektivavtal, tjänstepension och förmåner
• Ett härligt arbetsklimat med professionella kollegor Ersättning
