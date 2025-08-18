Spontanansökan till Human Talent!
Human Talent North AB / Organisationsutvecklarjobb / Luleå
2025-08-18
Har du en idrottsbakgrund eller är du aktiv idrottare? Sök spontant till Human Talent!
Är du en aktiv idrottare eller har du en idrottsbakgrund? Vet du vad det innebär att sätta mål och kämpa för att nå dem? Human Talent söker ständigt efter engagerade individer med din drivkraft och tävlingsinstinkt!Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Human Talent är ett snabbt växande bemanningsföretag i norra Sverige! Vi samarbetar med många intressanta företag och erbjuder spännande uppdrag inom en mängd olika branscher.
Vem är du?
• En aktiv idrottare eller någon med en idrottsbakgrund.
• Disciplinerad, målinriktad och van vid att prestera på topp.
• En lagspelare som förstår värdet av samarbete men som också kan arbeta självständigt.
• Flexibel och snabb på att anpassa dig till nya situationer och utmaningar.
• Stark i kommunikation och motiverad att ständigt utvecklas, både professionellt och personligt.
Vad vi erbjuder:
• Spännande och varierande uppdrag där din idrottsbakgrund är en tillgång.
• Möjlighet att växa och utvecklas i din karriär.
• Ett starkt nätverk och stöd från ett engagerat team på Human Talent.
• Flexibilitet för att kunna balansera arbete och idrottsliga åtaganden.
Hur ansöker du?
Skicka in ditt CV idag, så kontaktar vi dig! Vi ser fram emot att hitta det perfekta uppdraget för dig som har vinnarskallen och engagemanget vi söker.
Ta chansen att visa vad du går för, både på och utanför idrottsplanen. Vi ser fram emot att lära känna dig och hjälpa dig hitta din nästa utmaning!
Vänliga hälsningar,
