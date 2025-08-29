Spontanansökan HT2025
2025-08-29
Kom och arbeta hos oss med framtidens nya kompetens på Sveriges arbetsmarknad! Sydnärkes utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning vid Alléskolan och vuxenutbildning vid Allévux i Hallsberg.
Sydnärkes utbildningsförbund har som målsättning att alla utbildningar hos oss ska vara det självklara valet för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Vi jobbar för att vi ska vara prio ett i utbildningsfrågor för vår framtid!
Förbundet arbetar aktivt med att erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö till våra elever och medarbetare och vi är stolta att vi fortsätter att utvecklas i en uppåtgående trend!
Så vad kan Sydnärkes utbildningsförbund erbjuda dig?
Jo, ett arbetsklimat där vi värderar öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning. Vi har snabba beslutsvägar där dina möjligheter att vara delaktig och påverka beslut inom organisationen är stora. Du får många trevliga kollegor, ca 300 st, som du kan bolla tankar och idéer med samt möjligheter till ständig utveckling så som utbildningar och fortbildning.
Hos oss får du både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att träna i våra egna lokaler.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till att vi ska bli Örebro läns mest attraktiva arbetsplats?
Kom då in med en ansökan till oss, vi väntar på just dig!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi har en öppen rekrytering för spontanansökningar under höstterminen. Vi välkomnar spontanansökningar till alla tjänster inom förbundet.
Vi lägger löpande ut tjänster, allt från visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.
Passa på att skicka in din ansökan till oss redan idag!Kvalifikationer
Kom ihåg att bifoga personligt brev, CV och andra relevanta underlag såsom legitimationer och certifikat som kan vara till nytta för oss.
Vi hoppas att få höra från just dig!
ÖVRIGT
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274887". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydnärkes Utbildningsförbund
(org.nr 222000-1180), https://www.sydnarkeutbildningar.se/ Kontakt
HR-generalist
Matilda Singborn matilda.singborn@sydnarkeutbildningar.se 058235446 Jobbnummer
9481750