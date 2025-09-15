Spontanansökan Göteborg med omnejd
2025-09-15
Är du intresserad av nytt jobb? Om du inte har hittat en tjänst som matchar dina önskemål så är du välkommen att skicka en spontanansökan till oss. Vi söker alltid efter engagerade personer med olika kompetenser och erfarenheter. Oavsett om du arbetar inom industri, logistik, ekonomi eller är ingenjör är vi intresserade att se hur vi skulle kunna hjälpas åt att hitta ditt nästa jobb!
För att skicka in din spontanansökan gör följande: bifoga ditt CV, en personlig presentation och eventuella arbetsprover eller referenser som kan stärka din ansökan i fälten nedan. Berätta gärna om dina färdigheter, vad du kan bidra med samt vilken typ av roll du skulle vara intresserad av. Vi går löpande igenom inkomna spontanansökningar och återkommer till dig om vi har en tjänst nu eller i framtiden som matchar dina önskemål.
När du fyllt i och skickat in din ansökan får du en bekräftelse via den e-postadress du angivit. Du kan alltid logga in och ändra och uppdatera din profil. Din ansökan och din information sparas enligt GDPR.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss påhttps://bahusia.se
