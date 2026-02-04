Speditör
2026-02-04
Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en erfaren speditör till uppdrag i Stockholm. Har du tidigare erfarenhet av spedition och är redo för nya utmaningar? Skicka då in din ansökan redan idag!
Som speditör kommer dina främsta arbetsuppgifter att bestå av att planera och koordinera transporter världen över. I rollen innebär det daglig kontakt med leverantörer, kunder och samarbetspartners. Du ansvarar för hela processen från bokning till levererat gods. Du kommer vara kundernas närmaste kontakt och hålla dem uppdaterade vid eventuella avvikelser. I arbetet kan även tullhantering och fakturering förekomma.Profil
För att du ska lyckas i rollen ser du snabba förändringar som en positiv utmaning samt är flexibel i ditt arbetssätt. Vidare ser vi även att du är kommunikativ och på ett naturligt sätt kan kommunicera med transportörer, samarbetspartners och kunder.
Vi ser gärna att du har:
• Har något års erfarenhet inom spedition och/eller relevant utbildning inom området
• Behärskar svenska och engelska mycket bra i både skrift och tal
• Har goda datorkunskaper (Office-paketet och affärssystem)
• Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av både import och export
• Du är serviceinriktad. Du drar dig inte för att göra en extra insats för att hjälpa kunder och kollegor
• Du är en problemlösare och skapar förtroende genom dina föreslagna och kreativa lösningar
• Du är positiv och kommunikativ och har lätt att skapa nya kontakter
• Du skall på ett enkelt och naturligt sätt kunna samtala med kunder, chaufförer och andra samarbetspartners
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
Wictoria Hoffman Wictoria.Hofman@posti.com Jobbnummer
9723182