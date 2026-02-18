Specsavers Backaplan söker butikssäljare/optikerassistent!
2026-02-18
Att bli en del av Specsavers innebär också att dela vår vision om att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Vi har mer än 31 miljoner kunder världen över, och över 30 000 partner och medarbetare. Och vi är alltid på jakt efter nya medarbetare som vill följa med på vår resa och göra en verklig skillnad.
Vi söker nu en butikssäljare/optikerassistent som vill vara en del av vårt team på Specsavers Backaplan. Tjänsten är i första hand schemalagd i butiken på Backaplan, men vid behov kan arbete även förekomma i vår butik i Torslanda, som har samma ägare. Tjänsten är en 80% fast anställning som inleds med 6 månades provanställning. Tillträde för tjänsten sker omgående eller enligt överenskommelse.
Våra öppettider på Backaplan är: vardagar kl. 8.00-18.00 och lördagar 10.00-16.00. Du förväntas arbeta efter ett rullande schema, där det är pass förlagda på vardagar samt att du arbetar ca varannan lördag.
Dina arbetsuppgifter innebär:
Vi förväntar oss inte att du ska ha någon tidigare erfarenhet inom optik, även om det är meriterande. Du kommer att få delta i en gedigen introduktionskurs (praktisk upplärning i butik i kombination med digitala kurser) där du lär dig allt om optikbranschen och hur vi arbetar. Efter kursen kommer du att vara den expert som kunderna träffar i våra butik på Backaplan. Det innebär att du:
Hälsar kunderna välkomna, berättar varför det är så viktigt att göra en synundersökning och förklarar vårt koncept och erbjudanden
Hjälper kunderna att hitta rätt båge, glas och/eller kontaktlinser - baserat på optikerns rekommendationer
Ser till kunderna lämnar butiken med ett leende på läpparna - och att de gärna kommer tillbaka
Är en ambassadör för Specsavers mål att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla
Vi ser gärna att du:
Är en driven och arbetsvillig person som tycker om utmaningar
Är social och har lätt för att knyta nya kontakter
Har erfarenhet från detaljhandeln, men det är inget krav
Ser dig som flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är om du behärskar andra språk såsom arabiska, indiska, spanska eller teckenspråk.
Har lätt för att lära nytt, utveckla dina färdigheter och växa inom arbetsrollen
Strävar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse i samarbete med ett team av experter
Är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets ögonhälsaPubliceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
I samband med denna rekrytering samarbetar Specsavers med Retail Staffing.
För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.
Sedan starten har Specsavers fortsatt sin expansion och tagit klivet från att vara en brittisk angelägenhet till att först bli europeiskt och sedan globalt. Nu är Specsavers etablerat i Storbritannien, Irland, Holland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Australien och Nya Zeeland.
I dagsläget har Specsavers drygt 1500 butiker runt om i världen med fler än 30 000 medarbetare varav 500 personer på huvudkontoret på Guernsey och fler än 200 anställda på de olika landskontoren.
Under de senaste åtta åren har företagets brittiska verksamhet fått utmärkelsen "Most trusted brand of optician's" av läsarna till Readers Digest.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
