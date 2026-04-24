Specialpedagog till Pauliskolan
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2026-04-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260969
Vi på Pauliskolan söker nu en specialpedagog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!
Som specialpedagog bistår du skolan med specialpedagogisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer och bidrar till skolutveckling. I uppdraget ingår att arbeta för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
Kartlägga elevers och gruppers behov
Analysera skolans arbete i förhållande till elevers lärande
Planera, genomföra och utvärdera insatser
Koordinera arbetet med överlämningar för elever som börjar och slutar på skolan
Ta aktiv del av pedagogisk forskning samt använda och sprida forskningsrön och forskningsmetoder för att stärka elevers lärande
Handleda och utbilda pedagogisk personal och elevassistenter
Delta i skolornas elevhälsoteam
Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
Delta i det förvaltningsövergripande nätverket för specialpedagogiskt förbättringsarbete
Dokumentera i ProrenataKvalifikationerKvalifikationer
Förskollärare-, lärar- eller fritidspedagogexamen samt påbyggnadsutbildning till specialpedagog (300 hp)
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Vana vid externa kontakter och samarbete med personal, elever, vårdnadshavare, habilitering, BUP, Individ- och familjeomsorg
God digital kompetens
God insikt i skolans mål och styrdokument
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av undervisning i gymnasieskola
Erfarenhet av arbete som specialpedagog
Erfarenhet av arbete på yrkesförberedande program
God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
Som specialpedagog hanterar du komplexa frågor och hittar hållbara pedagogiska lösningar. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt arbetssätt efter olika behov. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och använder ny information för att utveckla undervisningen. Genom ett relationellt och inkluderande arbetssätt skapar du förtroende och samarbete med elever, kollegor och andra professioner. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Pauliskolan är en skola där tradition möter innovation! Vi arbetar i en historisk och charmig miljö samtidigt som undervisningen präglas av moderna och kreativa lärmetoder. På skolan utbildar vi elever inom programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap, barn- och fritid, teknik, el och energi samt introduktionsprogrammet. Vår skola är belägen i hjärtat av Malmö och speglar stadens stora mångfald och dynamik - ett Malmö i miniatyr där varje elev får möjligheten att blomstra. Vi har ett naturligt engagemang för internationella frågor och är en FN-certifierad skola med Bernadotteprofil. Tillsammans rustar vi eleverna för framtiden - för studier, arbete och som världsmedborgare.
Vill du veta mer om oss? Besök https://malmo.se/pauliskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026, eller enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendergatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Andreas Klaar andreas.klaar@malmo.se 0703-075960 Jobbnummer
9873626